Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Rennfahrer gestellt - Führerschein und Fahrzeug sichergestellt

Duisburg (ots)

Gestern Vormittag (9. Mai, 11 Uhr) sind zwei Mercedesfahrer auf der Duisburger Straße unterhalb der Autobahnbrücke ein illegales Autorennen gefahren. Die beiden hochwertigen Fahrzeuge beschleunigten aus dem Stand auf etwa 80 bis 100 km/h. Ein Kradfahrer des Duisburger Verkehrsdienstes hatte sie beobachtet und verfolgte die beiden nebeneinander fahrenden Raser. Er hielt einen der beiden an einer roten Ampel an. Der 32-Jährige gab zu, dass er "etwas zu schnell" gewesen sei. Daraufhin wurden der bulgarische Führerschein und der Mercedes sichergestellt. Der 32-Jährige muss sich jetzt wegen der Teilnahme an einem nicht erlaubten Autorennen verantworten. Das Verkehrskommissariat 21 sucht auch nach dem zweiten Fahrer. Er soll ebenfalls in einem grauen Mercedes unterwegs gewesen sein. Zeugen, die das Geschehen gestern beobachtet haben und Angaben dazu machen können, melden sich bitte telefonisch unter 0203/280-0. (stb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell