POL-DU: Marxloh: Marihuana-Plantage entdeckt - vier tatverdächtige Personen festgenommen

Duisburg (ots)

Am Mittwochabend (8. Mai, gegen 21 Uhr) ist der Polizei Duisburg trotz Widerstandes von unbeteiligten Personen und Beschuldigten gelungen, eine Marihuana-Plantage auf der Kaiser-Wilhelm-Straße zu entdecken und einen mit Haftbefehl gesuchten 24-Jährigen sowie die drei weiteren mutmaßlichen Betreiber (zwei 21-Jährige und einen 39-Jährigen) festzunehmen.

Der 24-jährige verdächtige Duisburger mit türkischer Staatsangehörigkeit war gegen 20:45 Uhr mit einem Fahrrad unterwegs und fiel auf der Rolfstraße zunächst einer Streifenwagenwagenbesatzung auf. Weil der junge Mann mit libanesischen Wurzeln aufgrund seiner offenen Haftstrafen wegen verschiedener Rauschgiftdelikte bekannt war, nahmen die Beamten die Verfolgung auf. Als er auf Höhe einer Pizzeria mit seinem Rad stürzte und davon rannte, eilten die Beamten hinterher und holten ihn ein. Bei der Festnahme schlug er mit Fäusten um sich und zog einer Polizistin an den Haaren. Nachdem der Mann schließlich überwältigt war, stellten sich den Polizisten zwei Männer in den Weg und behinderten die Festnahme. Die Ordnungshüter setzten Pfefferspray ein. Dennoch konnte der 24-Jährige in die Hinterhöfe der Rolfstraße/Kaiser-Wilhelm-Straße fliehen. Die Beamten forderten Verstärkung an und verfolgten den Flüchtigen bis zu einem Wohnhaus. Mit weiteren Kräften - unter anderem der Hundertschaft - wurde das entsprechende Gebäude an der Kaiser-Wilhelm-Straße umstellt. So konnten die Polizisten auch zwei der Männer (17 und 33 Jahre) ermitteln, die den Einsatz der Beamten behindert hatten. Sie müssen sich jetzt mit einem Verfahren wegen versuchter Gefangenenbefreiung auseinandersetzen.

Aus dem Flur des Hauses auf der Kaiser-Wilhelm-Straße drang starker Marihuana-Geruch. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft und mit Unterstützung von Diensthunden durchsuchten die Beamten eine Wohnung, bei der der sechsjährige Diensthund Flynn anschlug. Hier konnte der 24-Jährige festgenommen werden. Die Beamten fanden außerdem eine Marihuana-Plantage, bestehend aus zwei Zelten mit der passenden Ausrüstung (Lampen, Lüfter, Dünger, Töpfe). Sie stellten diese Utensilien und Bargeld in dealertypischer Stückelung sicher. Die drei tatverdächtigen Betreiber, unter anderem das in der Wohnung gemeldete Pärchen (21 und 39 Jahre alt) und die 21-jährige Ehefrau des 24-Jährigen nahmen die Beamten fest. Alle vier Personen werden dem Haftrichter wegen illegalen Handelns mit Betäubungsmitteln vorgeführt. (stb)

