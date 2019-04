Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Unfall in der Fußgängerzone

Duisburg (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einer Kehrmaschine der Wirtschaftsbetriebe und einem Fahrradfahrer ereignete sich gestern (27. April) auf der Königstraße. Der 46-jährige Kehrmaschinenfahrer der die Königstraße in Richtung Hauptbahnhof befuhr wendete sein Fahrzeug in Höhe des Kuhtors. Dabei übersah er den, in gleicher Richtung fahrenden, 61 Jahre alten Radfahrer, welcher zu Boden stürzte. Aufgrund der erlittenen Verletzungen wurde er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallort befindet sich in einer Fußgängerzone welche für Fahrradfahrer freigegeben ist.

