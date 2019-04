Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Pkw kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

Weil am Freitag (12. April) um 7:10 Uhr der Fahrer (24) eines grauen Mazda von der Fahrbahn der Neumühler Straße abkam und gegen einen Baum prallte, sind Polizei und Feuerwehr ausgerückt. Als die Beamten an der Unfallstelle eintrafen, stand der Pkw mittig auf einem in die Fahrbahn eingelassenen Gleisbett der Straßenbahn. Zeugen befreiten den unter Schock stehenden Duisburger aus seinem Auto. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 24-Jährige auf der Neumühler Straße in Fahrtrichtung Alt-Hamborn. In einer Linkskurve verlor der Mann in Höhe der Einmündung zur Essen-Steeler-Straße die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrzeugfront stark beschädigt und der Mazda schleuderte zurück auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Fahrer ins Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr und der Verkehrsfluss in Fahrtrichtung Alt-Hamborn stark beeinträchtigt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, prüft jetzt das Verkehrskommissariat 21. (dab)

