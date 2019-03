Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg-Althamborn: Dumm gelaufen - PKW mit gestohlenen Kennzeichen unter Drogen und ohne Führerschein geführt

Duisburg (ots)

Am Freitag, 29.03.2019, fiel einer Streife gegen 13:30 Uhr auf der Beecker Straße ein VW Golf auf, der sich extrem unsicher und auffällig durch den Straßenverkehr bewegte. So wurde der Wagen mehrfach abgewürgt, der Fahrer gewährte Vorfahrt, obwohl er die Vorfahrtstraße befuhr und der Pkw hielt mehrfach grundlos an. Eine Überprüfung ergab zunächst, dass an dem Golf gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Als der Fahrer auf dem Hamborner Altmarkt von den Polizeibeamten angesprochen wurde, antwortete er seiner Fahrweise entsprechend. Eine normale Konversation mit ihm war kaum möglich. Grund dafür war ganz offensichtlich vorangegangener Drogenkonsum, ein Alkoholtest verlief negativ, der Drogenvortest positiv. Es war für die Beamten dann auch wenig verwunderlich, dass der 31-jährige Duisburger auch nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Nach der Entnahme von Blut- und Urinproben wurde er entlassen und erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht des Kennzeichendiebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Drogeneinfluss.

