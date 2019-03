Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Verkehrsstreitigkeit mit Pfefferspray geregelt - Drei Verletzte

Duisburg (ots)

Weil ein Mercedes-Fahrer einen den anderen Autofahrer beim Fahrspurwechsel geschnitten haben soll, kam es Donnerstagabend (28. März, 18:15 Uhr) zu einem Streit zwischen den Beifahrern. Als die beiden Wagen nebeneinander an einer roten Ampel an der Neuen Fruchtstraße standen stritten sie sich zunächst verbal. Dann hat der Beifahrer des grauen Mercedes mit Duisburger Kennzeichen Pfefferspray in das andere Auto gesprüht und fuhr davon. Alle drei Insassen (36, 37, 43) verletzten sich. Zwei von ihnen kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt das KK 36 unter 0203 280-0 entgegen.

