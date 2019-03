Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Zeugen für Raubüberfall auf der Eigenstraße gesucht

Duisburg (ots)

Als ein Geschäftsinhaber heute Morgen (29. März) gegen 09:30 Uhr auf der Eigenstraße nahe der Wanheimer Straße Ware aus seinem Kofferraum holte, schlug ein Unbekannter ihm vor den Kopf. Der Mann entriss dem 55-Jährigen eine Laptoptasche und rannte in Richtung Gitschiner Straße. Der Täter ist circa 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hat eine athletische Figur. Er trug dunkle Bekleidung und hatte eine Kappe auf. Die Polizei sucht Zeugen, die heute oder in den vergangenen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich beobachtet haben. Hinweise nimmt das KK 13 unter 0203 280-0 entgegen. (JG)

