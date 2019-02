Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Jugendlicher tritt Räuber

Duisburg (ots)

Ein unbekannter Räuber hat am Donnerstag (14. Februar) gegen 20:10 Uhr auf dem Sternbuschweg in der Nähe zur Koloniestraße einen 14-Jährigen am Arm festgehalten und sein Handy gefordert. Der Jugendliche trat dem Mann vor das Schienbein und rannte nach Hause. Der Unbekannte soll dunkle Kleidung und eine schwarze Kapuze getragen haben. Zudem klang die Stimme so, als wäre er im Stimmbruch. Zeugenhinweise nimmt das KK 13 unter 0203 280-0 entgegen.

