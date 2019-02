Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: 92-Jährige ausgeraubt

Duisburg (ots)

Drei Jugendliche auf Rädern haben am Donnerstag (14. Februar) gegen 17:20 Uhr eine 92 Jahre alte Frau auf der Johanniterstraße nahe einer Kirche ausgeraubt. Die Seniorin lief die Straße entlang, als das Trio ihr beim Vorbeifahren die Handtasche vom Arm riss. Anschließend fuhren sie in den Böninger Park in Richtung Musfeldstraße. Alle drei waren dunkel gekleidet und hatten dunkle Haare. Zeugenhinweise nimmt das KK 13 unter 0203 280-0 entgegen.

