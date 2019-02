Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Auto in Flammen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Donnerstag (14. Februar) gegen 1:15 Uhr hat ein Zeuge die Polizei alarmiert, weil auf der Straße In den Groonlanden ein geparktes Auto in Flammen stand. Die Feuerwehr löschte den grauen Mitsubishi. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt das KK 11 unter 0203 280-0 entgegen.

