POL-DU: Baerl: Mutmaßlicher Ladendieb gestellt - Festnahme

Duisburg (ots) - Am Montag (26. November) erhielt die Polizei gegen 18:45 Uhr Kenntnis von einem Ladendieb (29), den ein Mitarbeiter (32) eines Supermarktes auf der Schulstraße gestellt hat. Er hatte zuvor beobachtet, wie der 29-Jährige Spirituosen und Brot in einer Tasche verstaute und wegrannte. Nach kurzer Verfolgung gelang es dem 32-Jährigen ihn einzuholen und bis zum Eintreffen der Polizisten festzuhalten. Da der Alkoholisierte sich aggressiv verhielt und keine Angaben zu seinen Personalien machen wollte, nahmen die Beamten ihn fest und brachten ihn zur Wache. Ein Richter ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Der Festgenommene befindet sich nun in Hauptverhandlungshaft und wartet auf die Durchführung des beschleunigten Verfahrens.

