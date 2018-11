POL-DU: DU-Nord: Mutmaßlicher Geschäftseinbrecher und Räuber festgenommen

Duisburg (ots) - Zivilbeamten ist es am Dienstag (20. November) um 22:45 Uhr gelungen, einen Mann (19) in Aldenrade wegen des Vorwurfs mehrerer Geschäftseinbrüche vorläufig festzunehmen. Der 19-Jährige ist dringend tatverdächtig, im Zeitraum vom 13. bis 20. November 16 Geschäftseinbrüche begangen zu haben. Bei einem Großteil der Taten soll er einen Gullideckel durch die Schaufensterscheibe geworfen und Bargeld gestohlen haben. In seiner Vernehmung räumte der Beschuldigte die ihm vorgeworfenen Diebstahlstaten überwiegend ein. Weiterhin soll der Beschuldigte eine Tankstelle im Duisburger Norden überfallen haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der zuständige Richter am Amtsgericht Haftbefehl wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung. Der Beschuldigte befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell