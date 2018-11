POL-DU: Bruckhausen: Raub auf Seniorin - Zeugen gesucht

Duisburg (ots) - Am Dienstag (13. November) hat ein Unbekannter um 03:30 Uhr eine 70-Jährige auf der Eilperhofstraße überfallen. Die Duisburgerin ist Mitarbeiterin eines alteingesessenen Imbisses. Als sie ihr Auto vor dem Laden parkte, bemerkte sie eine dunkel gekleidete Gestalt, die ihr folgte. Noch bevor sie die Nebeneingangstüre hinter sich schließen konnte, trat der Mann sie auf. Er schubste die Frau so stark, dass sie zu Boden stürzte. Der Täter entriss ihr einen Stoffbeutel und rannte in unbekannte Richtung weg. Der Flüchtige soll circa 1,80 Meter groß sein und eine schlanke Statur haben. Er trug dunkle Kleidung mit einer dunklen Kapuze und hatte ein schwarzes Tuch vor dem Gesicht. Die 70-Jährige verzichtete auf einen Rettungswagen. Zeugen, die Angaben zu dem Räuber machen können, melden sich bitte telefonisch beim Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203-280-0.

