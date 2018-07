POL-DU: Obermarxloh: Ruhestörung endet in Auseinandersetzung

Duisburg (ots) - Ein Anwohner der Körnerstraße wollte am Donnerstag (5. Juli) gegen 22:25 Uhr eine Ruhestörung auf der Straße selber klären. Er nahm ein Messer mit und sprach die fünf Jugendlichen an. Diese sollen direkt mit Fäusten auf ihn losgegangen sein. Dann flüchteten sie alle in unbekannte Richtung. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte vor Ort die Wunden des 50-Jährigen. Die Polizei erstattete eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und hat die Ermittlungen zu den Schlägern aufgenommen. Das Messer soll nicht zum Einsatz gekommen sein.

