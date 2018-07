POL-DU: Hochheide: Unbekannte schmeißen geraubtes Handy wieder hin

Duisburg (ots) - Zwei Unbekannte haben am Donnerstag (5. Juli) um 18:20 Uhr im Bereich der Friedhofsallee einen 14-Jährigen zu Boden gestoßen. Dadurch fiel dem Jungen das Handy aus der Hand. Das Duo griff es sich, bemerkte, dass das Display kaputt gegangen ist und warfen es ihm wieder hin. Anschließend rannten sie in Richtung Uettelsheimer See davon. Die beiden sind circa 1,85 Meter groß, schlank, hatten schwarze nach hinten gegelte Haare, die an den Seiten abrasiert sind. Der eine hat einen Dreitagebart, trug ein schwarzes T-Shirt mit weißem NIKE Symbol und eine blaue Jeans. Der andere hatte ein rotees T-Shirt an, eine blaue Jeans und weiße Schuhe. Zeugenhinweise nimmt das KK13 unter 0203 280-0 entgegen.

