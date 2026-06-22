Zollfahndungsamt Stuttgart

ZOLL-S: Schlag gegen illegalen Zigarettenhandel Rund 1,5 Millionen unversteuerte Zigaretten sichergestellt, Steuerschaden in Höhe von mindestens 280.000 EUR

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Stuttgart, Kaiserslautern, Worms, Baden-Baden, Frankfurt, Rhein-Pfalz-Kreis (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und des Zollfahndungsamts Stuttgart

Das Zollfahndungsamt Stuttgart führt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ein Ermittlungsverfahren gegen mehrere Tatverdächtige wegen des Verdachts der bandenmäßigen Steuerhinterziehung und gewerbsmäßigen Steuerhehlerei. Bei der Gruppierung handelt es sich um eine Frau und fünf Männer im Alter von 41 bis 56 Jahren. Anfang des Monats konnten zwei Personen der Gruppe auf frischer Tat ertappt werden, als sie eine Lieferung mit rund 1, 5 Millionen unversteuerter Zigaretten auf einem Firmengelände im Rhein-Pfalz-Kreis von einem LKW entluden. Nachdem eine Spezialeinheit des Zolls die beiden Männer und die Zigaretten gesichert hatte, durchsuchten Einsatzkräfte des Zollfahndungsamts Stuttgart sowie des Hauptzollamts Heilbronn Privatwohnungen und Gewerbeimmobilien im Rhein-Pfalz-Kreis, Worms, Frankfurt und Baden-Baden. Neben verschiedenem Beweismaterial wurde dabei auch Bargeld in Höhe von zirka 250.000 EUR sichergestellt.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen besteht der Verdacht, dass die Tatverdächtigen in der Vergangenheit noch weitere, ähnlich gelagerte Einfuhren durchgeführt haben. Der tatsächliche verursachte Steuerschaden könnte daher noch weit höher liegen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und des Zollfahndungsamts Stuttgart dauern an.

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