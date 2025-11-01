PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-PvD: Ereignisse im Bereich des PP Westhessen an Halloween

Wiesbaden (ots)

(br)Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westhessen kam es mit Beginn der Dunkelheit auf der Leitstelle und den Polizeidienststellen zu zahlreichen Anrufen und Beschwerden hinsichtlich Halloween. Aus allen Direktionen wurde berichtet, dass sich ein Großteil der Anrufer hauptsächlich wegen anhaltender Böllerwürfe beschwerte und dies ein Schwerpunkt der polizeilichen Einsätze darstellte. Es kam zu keinen größeren Sachbeschädigungen und bislang wurde nicht bekannt, dass es im Zusammenhang mit den Böllerwürfen Verletzte gab. In Geisenheim und in Wiesbaden wurden jeweils ein Briefkasten durch Böller zerstört. Es wurden zahlreiche Personengruppen kontrolliert und in Bad Homburg wurden bei einem 13-Jährigen vier illegale Böller ohne die erforderlichen Prüfzeichen, sog. "Polenböller", gefunden. In Hohenstein fuhr ein PKW über einen Gullideckel, den Unbekannte herausgehoben und auf die Straße gelegt hatte. Das Fahrzeug wurde beschädigt, aber niemand verletzt. Weiterhin wurden mehrere Körperverletzungsdelikte angezeigt, es blieb hierbei aber bei leichteren Verletzungen bei den Beteiligten. Gegen Mitternacht ging die Zahl der Notrufe deutlich zurück und die Lage beruhigte sich zusehends.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - PvD
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Telefon: (0611) 345-0
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

