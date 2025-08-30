PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher werden gestört +++ Einbrecher scheitern an Eingangstür +++ Kind bei Verkehrsunfall verletzt +++ Polizei stoppt berauschten Fahrzeugführer

Hofheim (ots)

1. Einbrecher werden bei Tatausführung gestört, Bad Soden am Taunus, Am Reitplatz, Freitag, 29.08.2025, 02:55 Uhr,

(ch) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in einem Wohngebiet in Bad Soden zu einem Diebstahl von eines Garagentoröffners aus einem verschlossenen Pkw. Der Pkw war vor einem Wohnhaus geparkt. Die Täter versuchten anschließend, weitere Gegenstände aus der dazugehörigen Garage zu entwenden. Hierbei wurden sie durch einen aufmerksamen Nachbarn gestört, woraufhin diese die Flucht in einem weißen Mercedes ergriffen. Nachfolgende Ermittlungen ergaben, dass der Pkw Tage zuvor in Königstein im Taunus entwendet wurde. Die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises hat die Ermittlungen aufgenommen.

2. Eingangstür hält Hebelversuchen stand, Schwalbach am Taunus, Marktplatz, Donnerstag, 28.08.2025 20:00 Uhr bis Freitag, 29.08.2025 09:40 Uhr,

(ch) In Schwalbach scheiterten Einbrecher zwischen Donnerstag und Freitag beim Versuch die Eingangstür eines Kosmetikstudios aufzuhebeln. Die Täter betraten das Gebäude und begaben sich zu dem Studio. Dort versuchten die Täter mehrfach die Tür aufzuhebeln. Nachdem der Einbruchsversuch misslungen war, entfernten sie sich unbemerkt von der Örtlichkeit. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0.

3. Kind bei Verkehrsunfall verletzt,

Flörsheim am Main, Werner-von-Siemens-Straße, Freitag, 29.08.2025, 19:25 Uhr,

(ch) Am Freitagabend kam es in Flörsheim am Main zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 11-Jährige beabsichtigt haben, mit seinem Fahrrad die Werner-von-Siemens-Straße zu überqueren. Ein heranfahrender Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß. Das Kind wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Sowohl an dem Fahrrad, als auch an dem Pkw entstand Sachschaden.

4. Berauschter Verkehrsteilnehmer in Hattersheim angehalten, Hattersheim am Main, Voltastraße, Samstag, 30.08.2025, 02:04 Uhr,

(ch) Am Samstag stoppte eine Streife der Polizeistation Hofheim einen Pkw mit fünf Insassen in der Voltastraße in Hattersheim. Der Fahrzeugführer zeigte während der Kontrolle deutliche Anzeichen für einen vorherigen Konsum berauschender Mittel oder Alkoholkonsum. Der 19-Jährige Hattersheimer verweigerte jegliche Tests. Auf der Polizeistation wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle konnte zudem ein Einhandmesser festgestellt werden. Der 19-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und einem Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten. Bei einem 20-Jährigen Fahrzeuginsassen konnten zudem Betäubungsmittel sichergestellt werden. Dieser muss sich einem gesonderten Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell