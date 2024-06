PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tageswohnungseinbruch in Marxheim +++ Täter entwenden Lenkrad aus Mercedes Benz AMG in Schwalbach

Hofheim (ots)

1. Tageswohnungseinbruch in Hofheim-Marxheim

Freitag, 31.05.2024, 13:00 - 20:00 Uhr

65719 Hofheim am Taunus, Hermann-Löns-Straße

Am Freitag kam es im genannten Tatzeitraum in der Hermann-Löns-Straße in Hofheim am Taunus zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus. Hierzu wurde durch derzeit noch unbekannte Täter ein Fenster im rechtsseitigen Bereich des Grundstücks gewaltsam geöffnet. Durch dieses gelangte man in das Wohnhaus, in welchem das Erdgeschoss und Obergeschoss grob nach Wertgegenständen durchsucht wurde. Die Täter flüchteten mit einer geringen Menge an Bargeld und verursachten durch ihr gewaltsames Eindringen einen Sachschaden von geschätzten 800,00 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der (06196) 2073-0 entgegen.

2. Einbruchdiebstahl aus Pkw

Donnerstag, 30.05.2024, 23:00 Uhr - Freitag, 31.05.2024, 13:00 Uhr

65824 Schwalbach am Taunus, Ostring

In der Nacht zu Freitag kam es im Ostring in Schwalbach am Taunus zu einem Diebstahl von Lenkrad aus einem dort verschlossen abgestellten Mercedes Benz AMG. Die unbekannte Täterschaft schlug die hintere Dreiecksscheibe auf der Fahrerseite des Mercedes Benz ein und konnte durch Hineingreifen die Fahrzeugtür öffnen. Aus dem Fahrzeuginneren wurde sodann das Lenkrad fachmännisch ausgebaut und entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500,00 EUR. Der Wert des Lenkrades wird auf 1500,00 EUR geschätzt. Von den Tätern fehlt derzeit noch jede Spur. Sollten Sie im benannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Nahbereich gemacht haben, so wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der (06196) 2073-0

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell