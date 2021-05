PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Einbruch in Arztpraxis +++

Hofheim (ots)

1. Eigentumsdelikte

1.1 Einbruchsdiebstahl in Arztpraxis

Tatzeit: Do., 13.05.2021, gg. 02:20 Uhr

Tatort: 65812 Bad Soden, Hasselstraße

Am frühen Donnerstagmorgen gelangte eine unbekannte Person gewaltsam in eine Arztpraxis in Bad Soden und entwendete Bargeld aus einer Geldkassette und einer Spendendose.

Der Täter gelangte zunächst an ein Fenster im Erdgeschoss des Objektes in der "Hasselstraße", welches teilweise durch eine Hecke verdeckt war. Diese Fenster hebelte er mit einem unbekannten Hebelwerkzeug auf und kletterte danach in die Räumlichkeiten der Praxis.

Hier durchsuchte er vereinzelte Räume und Möbelstücke und entwendete Bargeld aus einer Geldkassette und einer Spendendose.

Das genaue Diebesgut konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht benannt werden. Der Täter flüchtete im Anschluss an die Tat in unbekannte Richtung. Am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300,00 EUR. Die eingesetzte Funkstreife, welche mit der Sachverhaltsaufnahme beauftragt war, konnten vor Ort Tatspuren sichern. Die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei wurden aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Eschborn unter der Telefonnummer 06196-9695-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell