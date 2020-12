PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Dienstag, 01.12.2020

HofheimHofheim (ots)

1. Betrüger gehen leer aus, Kreisgebiet, bis Montag, 30.11.2020

(jn)In den vergangenen Tagen haben Betrüger zahlreiche, überwiegend ältere Bürgerinnen und Bürger im Main-Taunus-Kreis angerufen und versucht, an deren Geld oder andere Wertsachen zu gelangen. So klingelten am Montag etwa ein Dutzend Telefone in Eschborn, Hofheim und Kelkheim. Dabei gaben sich die unbekannten Täter als Polizeibeamte aus und versuchten unter dem vermittelten Eindruck einer konkreten Gefährdung, etwa einem bevorstehenden Einbruch oder Raubüberfall, die Angerufenen zu manipulieren. Erfahrungsgemäß war es dabei das Ziel der Betrüger, die Geschädigten zu instruieren, ihre Ersparnisse bei der Bank abzuheben und anschließend gemeinsam mit weiteren Wertgegenständen an die angeblichen Polizisten mit dem Ziel der Eigentumssicherung zu übergeben. Glücklicherweise reagierten die Angerufenen in sämtlichen bisher bekanntgewordenen Fällen besonnen, bemerkten den Schwindel und beendeten die betrügerischen Gespräche.

Gerade noch rechtzeitig skeptisch wurde ein 88-jähriger Mann aus Liederbach, der bereits am Freitag einen Anruf von einem falschen Bankmitarbeiter erhalten hatte und in der Folge gutgläubig seine Bankdaten preisgab. Dies führte zu einer Überweisung in Höhe von mehreren Zehntausend Euro, die glücklicherweise wieder rückgängig gemacht werden konnte.

Seien Sie stets sensibel, wenn Sie von Fremden angerufen werden - auch wenn diese angeblich von der Polizei oder der Bank sind. Gerade die Gutgläubigkeit älterer Menschen wird hier auf äußerst niederträchtige Art und Weise ausgenutzt. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und auf keinen Fall zu übereilten Geldübergaben überreden. Legen Sie den Hörer auf und verständigen Sie die 110. Ein gewisses Misstrauen am Telefon ist keine Unhöflichkeit. Ein Berechtigter wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

2. Sportsachen bei Einbruch gestohlen, Sulzbach (Taunus), Hauptstraße, Samstag, 28.11.2020, 14:00 Uhr bis Montag, 30.11.2020, 10:00 Uhr

(jn)Einbrecher hatten es im Verlauf des Wochenendes auf ein Sportgeschäft in Sulzbach abgesehen und einen Gesamtschaden in Höhe von einigen Tausend Euro verursacht. Den Angaben des Geschädigten zufolge muss sich der Einbruch zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen ereignet haben. In diesem Zeitraum kletterten die Täter den Spuren am Tatort zufolge in den Innenhof des in der Hauptstraße gelegenen Geschäftes und hebelten dort ein Fenster auf. Im Anschluss betraten die Unbekannten den Tatort durch dieses Fenster und entwendeten Sportsachen von vierstelligem Wert, bevor sie unerkannt flüchteten. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 bei der Kriminalpolizei in Hofheim zu melden.

3. Einbrecher erbeuten Schmuck, Kelkheim (Taunus), Hattersheimer Straße, Montag, 30.11.2020, 13:30 Uhr bis 19:30 Uhr

(jn)Aus einer Wohnung in Kelkheim haben unbekannte Täter am Montag Schmuck im Wert von etwa 2.000 Euro gestohlen. Aktuellen Erkenntnissen zufolge hebelten die Gauner zwischen 13:30 Uhr und 19:30 Uhr ein Fenster der Erdgeschosswohnung in der Hattersheimer Straße auf und durchsuchten im weiteren Verlauf die Wohnräume nach Wertgegenständen. Neben mehreren Goldketten erbeuteten die Unbekannten auch hochwertiges Parfüm, bevor sie mit dem Diebesgut flüchteten. Der entstandene Sachschaden an dem Fenster wird auf circa 200 Euro geschätzt.

Verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang können der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 gemeldet werden.

4. Brennender Papiercontainer, Schwalbach am Taunus, Badener Straße, Montag, 30.11.2020, 17:35 Uhr

(jn)Am frühen Montagabend kam es in der Badener Straße in Schwalbach zum Brand eines Papiercontainers. Um 17:35 Uhr hatten Anwohner die Rettungsdienste alarmiert und parallel mit eigenständigen Löscharbeiten begonnen. Bereits bei Eintreffen der Feuerwehr hatten die Zeugen die Flammen weitgehend abgelöscht.

Da die Polizei eine vorsätzliche Tat nicht ausschließen kann, werden Zeugen oder Hinweisgeber gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 bei der Hofheimer Kriminalpolizei zu melden.

5. Kratzer an Mercedes, Hochheim am Main, Friedrich-Ebert-Straße, Sonntag, 29.11.2020, 12:00 Uhr bis Montag, 30.11.2020, 08:00 Uhr

(jn)In Hochheim ist zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen ein grauer Mercedes dem Anschein nach mutwillig zerkratzt worden. Die Reparatur des zur Tatzeit in der Friedrich-Ebert-Straße geparkten Wagens dürfte sich auf etwa 2.500 Euro belaufen.

Sachdienliche Hinweise zu dem oder der Verursacher/in werden unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0 bei der Flörsheimer Polizei entgegengenommen.

6. Hauseingang beschmiert, Sulzbach (Taunus), Bahnstraße, Samstag, 28.11.2020, 11:00 Uhr bis Montag, 30.11.2020, 07:30 Uhr

(jn)Den Hauseingang eines Wohnhauses in Sulzbach haben Unbekannte in den vergangenen Tagen mit Farbe beschmiert. Zwischen Samstagvormittag und Montagmorgen besprühten der oder die Täter den Eingangsbereich sowie ein Fenster des in der Bahnstraße gelegenen und bisher unbewohnten Hauses mit Farbe. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen.

Hinweisgeber melden sich bitte bei der Eschborner Polizei unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0.

7. Vorfahrtsverstoß führt zu Verkehrsunfall, Hofheim am Taunus, Alte Bleiche, Montag, 30.11.2020, 20:46 Uhr

(jn)Zwei leichtverletzte junge Frauen, mehrere Tausend Euro Sachschaden sowie ein flüchtiger Unfallverursacher sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Montagabend in der Hofheimer Innenstadt ereignete. Erkenntnissen von der Unfallstelle zufolge befuhr eine 20-jährige Kelkheimerin um 20:46 Uhr die "Alte Bleiche" mit ihrem BMW, als ein weiteres Auto aus der Straße "Im Angel" auf die "Alte Bleiche" auffuhr. Ersten Ermittlungen zufolge achtete dieser Wagen nicht auf den vorfahrtsberechtigten Verkehr und schnitt den Fahrweg der BMW-Fahrerin. Um eine Kollision mit dem Fahrzeug zu vermeiden, wich die 20-Jährige nach links aus, geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte der BMW mit einem geparkten Smart und einem Fahnenmast, welcher durch die Kollision auf die Fahrbahn fiel. Sowohl die 20-Jährige als auch ihre 17-jährige Beifahrerin wurden leichtverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Indes setzte der/die Fahrer/in des unbekannten Wagens seine/ihre Fahrt unerlaubt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim übernimmt die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 zu melden.

8. Fußgängerin angefahren, Hofheim am Taunus, Zeilsheimer Straße, Montag, 30.11.2020, 19:51 Uhr

(jn)Am Montagabend ist in Hofheim eine Fußgängerin von einem Pkw angefahren und dabei verletzt worden. Der Unfallaufnahme zufolge verließ eine 26-jährige Smart-Fahrerin aus Eppstein um 19:51 Uhr einen Parkplatz in der Zeilsheimer Straße, wobei sie die 61-jährige in Hofheim wohnhafte Fußgängerin übersah. Die 61-Jährige wurde dabei von dem Auto erfasst und musste anschließend ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

