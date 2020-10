PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus für Sonntag, 18.10.2020

Hofheim (ots)

Motorradfahrer bei Unfall tödlich verunglückt

Unfallort: 65817 Eppstein, B455 zwischen Eppstein-Bremthal u. Eppstein-Stadtmitte Unfallzeit: Sa., den 17.10.2020, 16:25 Uhr

Am Samstagnachmittag kam es auf der B455 zwischen Eppstein-Bremthal und Eppstein-Stadtmitte zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem ein 27-jähriger Motorradfahrer aus Mannheim tödlich verunglückte. Den ersten Ermittlungen zufolge war der Motorradfahrer auf der B455 in Fahrtrichtung Königstein unterwegs. Zeugenangaben zufolge verlor er aus unklarer Ursache die Kontrolle über seine Honda, kam ins Schlingern und stürzte. Er verletzte sich bei dem Sturz so schwer, dass er trotz intensiver Reanimationsversuche noch an der Unfallstelle verstarb. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Frankfurt wurde ein Gutachter an die Unfallstelle bestellt. Hinweise auf weitere am Verkehrsunfall beteiligte Fahrzeuge bestehen nicht. Die Strecke musste für die Unfallaufnahme 4 Stunden vollgesperrt werden. Ein Polizeihubschrauber wurde bei der Unfallaufnahme unterstützend eingesetzt.

Zeugenhinweise werden bei der Polizeistation Kelkheim unter der Tel.-Nr.: 06195-6749-0 oder bei der Polizeistation Hofheim unter der Tel.-Nr.: 06192-2079-0 erbeten.

gefertigt: Sieger, PHK´ in

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell