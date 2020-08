PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilungen der Polizei für den Main-Taunus-Kreis

Hofheim (ots)

1. Geldbörse geraubt, Flörsheim am Main, Bahnhofstraße, 03.08.2020, gg. 04.45 Uhr

(pa)Am frühen Montagmorgen kam es auf dem Parkplatz des Flörsheimer Bahnhofs zu einem Raub. Ein 50-Jähriger wurde dort gegen 04.45 Uhr von zwei Männern angesprochen und unter Vorhalt einer Pistole zur Herausgabe seines Portemonnaies aufgefordert. Nachdem die Täter die Geldbörse des Mannes an sich genommen hatten, flohen sie zu Fuß entlang der Bahngleise in Richtung der Wickerer Straße. Der Täter mit der Pistole konnte beschrieben werden als etwa 180cm groß und kräftig. Er habe einen dunklen Teint und schwarzes kurzes Haar mit leichten Geheimratsecken gehabt. Gesprochen habe der Mann Deutsch mit arabischem Akzent. Bekleidet gewesen sei er mit einem dunklen T-Shirt sowie einer langen dunklen Stoffhose. Sein Komplize war nach Angaben des Geschädigten auch etwa 180cm groß. Er habe eine schmale Statur, schwarzes nackenlanges Haar und ebenfalls einen dunklen Teint gehabt. Getragen habe auch er ein dunkles T-Shirt und eine lange dunkle Stoffhose. Zudem habe er einen auffälligen weißen Stoffschal um den Hals gehabt. Die Hofheimer Kriminalpolizei ermittelt und bittet mögliche Zeugen sowie Personen, die Hinweise auf die Identität der Täter geben können, sich unter der Rufnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

2. Einbrecher ertappt, Bad Soden am Taunus, Neuenhain, Herrngasse, 02.08.2020, gg. 01.45 Uhr

(pa)In der Nacht zum Sonntag ergriff in Bad Soden Neuenhain ein ertappter Einbrecher die Flucht. Eine Anwohnerin der Herrngasse hörte gegen 01.45 Uhr wie sich jemand an ihrer Haustür zu schaffen machte und alarmierte die Polizei. Offenbar blieb dies durch den Täter nicht unbemerkt, da er umgehend vom Tatort flüchtete. Eine Fahndung verlief ergebnislos. Vor Ort wurden Einbruchspuren an der Tür festgestellt. Der Schaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 entgegen.

3. Einbrecher flüchten ohne Beute, Kelkheim, Münster, Mühlwiese, 02.08.2020, gg. 19.40 Uhr

(pa)Am Sonntagabend kam es im Kelkheimer Stadtteil Münster zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Ersten Ermittlungen nach ereignete sich die Tat gegen 19.40 Uhr. Unbekannte begaben sich auf ein Wohngrundstück in der Straße "Mühlwiese" und hebelten ein Fenster des dortigen Wohnhauses auf, um in die Räumlichkeiten einzusteigen. Die Täter durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Nach bisherigem Stand wurde jedoch nichts entwendet, sodass es bei einem Sachschaden an dem aufgehebelten Fenster in Höhe von etwa 150 Euro bleibt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06192) 2079 - 0 bei der Kriminalpolizei in Hofheim zu melden.

4. Unbekannte stehlen Scheinwerfer von Porsche, Eschborn, Hamburger Straße, 31.07.2020, 23.00 Uhr bis 01.08.2020, 14.30 Uhr

(pa)Beide Frontscheinwerfer entwendeten Teilediebe in Eschborn von einem geparkten Porsche. Der schwarze Cayenne stand zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag in der Hamburger Straße, als Unbekannte die Motorhaube des Fahrzeugs aufhebelten und anschließend die Scheinwerfer abmontierten. Mit den Fahrzeugteilen im Wert von einigen Hundert Euro flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Hofheimer Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Rufnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell