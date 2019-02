PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Sondermeldung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Donnerstag, 21.02.2019

Hofheim (ots)

42 Jahre alter Mann bei Auseinandersetzung schwer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen, Kelkheim am Taunus, Am Marktplatz, Mittwoch, 20.02.2019, gegen 15:40 Uhr

(jn)Mit schweren Verletzungen ist ein 42-jähriger Mann am Mittwochnachmittag in ein Krankenhaus transportiert worden, nachdem er im Verlauf einer Auseinandersetzung in Kelkheim angegriffen und verletzt worden ist. Ein dringend tatverdächtiger, 51-jähriger Mann aus Kelkheim wurde nach umfangreichen Ermittlungen festgenommen; er wird im Laufe des Donnerstages einem Haftrichter vorgeführt.

Gegen 15:40 Uhr meldeten Zeugen, dass es soeben zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen "Am Marktplatz" gekommen sei, bei der mindestens ein Mann verletzt wurde. Bei diesem handelt es sich um einen 42 Jahre alten Mann polnischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz, der noch am Ereignisort medizinisch behandelt und im Anschluss stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. Aktuellen Erkenntnissen und zahlreichen Zeugenaussagen zufolge sei es zunächst zu einem verbalen Geplänkel zwischen den anwesenden Personen gekommen, infolgedessen sich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelte, bei welcher der 51-Jährige den 42-Jährigen angriff und verletzte. Das teils lebensbedrohliche Verletzungsbild des Geschädigten deutete darauf hin, dass während des Vorfalles auch ein Messer zum Einsatz kam. Anschließend flüchtete der 51-jährige Tatverdächtige vom Tatort. Inwieweit die weiteren Personen, die während der Tat zugegen waren, als Zeugen oder Mittäter in Betracht kommen, muss nun durch weitere Ermittlungen geklärt werden.

Zahlreiche Polizeibeamte, darunter Ermittler der Kriminalpolizei und des Erkennungsdienstes aus Wiesbaden, führten im Bereich der "Neuen Stadtmitte" in Kelkheim eine umfangreiche Spurensuche durch. Zudem erbrachten die Befragungen von zahlreichen Zeugen erste Hinweise auf den Tatverdächtigen, der im Verlauf der Nacht an seiner Wohnanschrift festgenommen werden konnte. Bei ihm handelt es sich um 51 Jahre alten Mann italienischer Staatsangehörigkeit. Er wird nun nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main im Verlauf des heutigen Donnerstages einem Haftrichter vorgeführt. Die Hintergründe des Vorfalles, insbesondere bezüglich einer möglichen Vorbeziehung zwischen Täter und Opfer, bedürfen weiterer Ermittlungen.

Das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei in Hofheim hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines versuchten Tötungsdeliktes eingeleitet. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

