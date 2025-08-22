PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Veröffentlichung der Verkehrsunfallstatistik 2024 für die Polizeidirektion Limburg-Weilburg

Limburg (ots)

Hiermit wird die Verkehrsunfallstatistik 2024 für die Polizeidirektion Limburg-Weilburg veröffentlicht.

Im vergangenen Jahr verzeichnete die Polizei einen leichten Anstieg der im Landkreis registrierten Verkehrsunfälle auf 4.105 (2023: 3.812).

Die Anzahl der Unfälle mit Personenschäden ist im Vergleich zum Vorjahr stark gesunken, insbesondere die Unfälle mit Schwer- und Leichtverletzten reduzierten sich um 84. Ebenso ist die Anzahl der Unfälle mit getöteten Personen gesunken und es kam zu einer Verminderung der tödlich verletzten Personen von 6 auf 4. Hauptunfallursachen sind nach wie vor Abstand, sonstige Fehler beim Rangieren und/oder Aussteigen sowie Wildwechsel.

Der Landkreis Limburg-Weilburg hat erfreulicherweise keinen gefährlichen Unfallschwerpunkt vorzuweisen. Hier sind Polizei und Gemeinden gemeinsam präventiv tätig und reagieren schnell bei Auffälligkeiten.

Zudem ist der Landkreis für Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer ein reizvolles und beliebtes Ausflugsziel. Dies führt vor allem in den Sommermonaten zu einer hohen Frequentierung der entsprechenden Strecken durch Motorradfahrer. Deshalb führen die Beamten der Polizeidirektion angepasst Motorradkontrollen durch.

Im Jahr 2025 werden zusammen mit den Regionalen Verkehrsdiensten der Polizeidirektionen Rheingau-Taunus und Hochtaunus Kontrollen in den jeweiligen Direktionsbereichen regelmäßig durchgeführt.

Weitere Themenfelder, welche die polizeiliche Arbeit im Landkreis bestimmen, sind die weiterhin hohen Zahlen von Wildunfällen und Verkehrsunfallfluchten. In beiden Feldern nahmen diese zu. Von den 4.105 Gesamtunfällen waren 2.134 Unfälle, also mehr als die Hälfte, entweder Wildunfälle oder Verkehrsunfallfluchten.

Weitere Informationen können Sie der im Presseportal angehängten Verkehrsunfallstatistik entnehmen.

