PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Kontrollen in Limburg - mehrere Strafanzeigen+++Auto aufgebrochen und Aktentasche entwendet+++Auto in Heringen beschädigt+++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Kontrollen in Limburg - mehrere Strafanzeigen, Limburg, Innenstadt, Donnerstag, 14.07.2022

(wie) In Limburg stellte die Polizei am Donnerstag bei Kontrollen im Stadtgebiet mehrere Straftaten fest. Beamte der Limburger Polizei waren am Donnerstag mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei in der Innenstadt unterwegs und kontrollierten an verschiedenen Örtlichkeiten. Neben dem Bahnhofsplatz wurden die Domplatte, verschiedene Parkhäuser, Fußwege entlang der Lahn und das Tal Josaphat genauer unter die Lupe genommen. Insgesamt kontrollierte die Polizei im Laufe des Tages 17 Personen. Bei vier Menschen wurden verbotene Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt. Zudem war ein Mann mit einem in Baden-Württemberg gestohlenen Fahrrad unterwegs. Eine Person wurde mit einem E-Scooter ohne Pflichtversicherung angehalten. Beide Gefährte wurden sichergestellt. Die Beamten fertigten entsprechende Strafanzeigen und führten bei zwei tatverdächtigen erkennungsdienstliche Behandlungen durch.

2. Auto aufgebrochen und Aktentasche entwendet, Limburg, Spessartstraße, Mittwoch, 13.07.2022, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 14.07.2022, 10:20 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in Limburg ein Auto aufgebrochen und eine Aktentasche daraus gestohlen. Ein 48-Jähriger hatte einen roten VW Golf in der Spessartstraße abgestellt. Im Laufe der Nacht hatten Unbekannte offenbar ein Fenster auf der Beifahrerseite hinten aufgebrochen und waren so in das Innere gelangt. Aus dem Innenraum entwendeten sie eine Aktentasche mit Dokumenten. Anschließend entkamen sie unerkannt. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

3. Auto in Heringen beschädigt,

Hünfelden-Heringen, Jahnstraße, Mittwoch, 13.07.2022, 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr

(wie) In Heringen wurde am Mittwochabend ein Auto mutwillig beschädigt. Ein 33-Jähriger hatte einen grauen Ford Focus in der Jahnstraße abgestellt. Gegen 21:00 Uhr stellte er fest, dass die linke Seite des Ford zerkratzt worden war. Der Sachschaden wird auf 500 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

4. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Limburg-Weilburg für die kommende Woche:

Montag: Gemarkung Bad Camberg, L 3031, Höhe Waldschloss

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

