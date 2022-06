PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Kabeldiebe auf Baustelle am Werk +++ Hyundai zerkratzt

Limburg (ots)

1. Kabeldiebe auf Baustelle am Werk,

Limburg a. d. Lahn, In den Fritzenstücker, 15.06.2022, 16.00 Uhr bis 17.06.2022, 07.00 Uhr

(pa)In der vergangenen Woche kam es auf einer Limburger Baustelle zu einem Kabeldiebstahl. Wie am Montag zur Anzeige gebracht wurde, hatten Unbekannte im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Freitagmorgen eine in der Straße "In den Fritzenstücker" gelegene Baustelle betreten und aus dem im Rohbau befindlichen Gewerbeobjekt diverse Meter Starkstromkabel sowie Kabelstecker entwendet. Der Schaden beläuft sich auf einige Hundert Euro. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 9140- 0 bei der Limburger Kriminalpolizei zu melden.

2. Hyundai zerkratzt,

Hünfelden, Kirberg, Hünfeldener Höhe, 20.06.2022, 11.15 Uhr bis 15.10 Uhr

(pa)In Hünfelden Kirberg kam es am Montag zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Ein grauer Hyundai war zwischen 11.15 Uhr vormittags bis 15.10 Uhr am Nachmittag in der Straße "Hünfeldener Höhe" geparkt, als jemand den Lack des Fahrzeugs mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte. Der angerichtete Schaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Limburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell