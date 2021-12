PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Täter stehlen Bargeld aus geparktem PKW +++ Auto zerkratzt und Scheibe eingeschlagen +++ Motorsäge entwendet

Limburg (ots)

1. Täter stehlen Bargeld aus geparktem PKW, Limburg, Linter, Lerchenweg, Donnerstag, 16.12.2021, 05:25 Uhr,

(mh) Am frühen Donnerstagmorgen entwendeten zwei unbekannte Täter gegen 05:25 Uhr Bargeld aus einem geparkten PKW im Lerchenweg in Limburg-Linter. Die Unbekannten fuhren mit einem Zweirad an den geparkten Audi heran, öffneten auf unbekannte Weise die Beifahrertür und entnahmen Bargeld aus dem Innenraum. Anschließend ergriffen sie die Flucht. Personen, die möglicherweise Zeugen der Tat geworden sind oder Hinweise zur Identität der Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 bei der Polizei zu melden.

2. Auto zerkratzt und Scheibe eingeschlagen, Weilburg, Frankfurter Straße, Dienstag, 14.12.2021, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 15.12.2021, 06:30 Uhr,

(mh) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte in der Frankfurter Straße in Weilburg bei einem geparkten Fahrzeug eine Scheibe eingeschlagen und den Lack zerkratzt. Der 23-jährige Geschädigte parkte am Dienstagabend seinen PKW der Marke Lada auf einem Parkplatz der Frankfurter Straße ab. In der Nacht schlugen dann unbekannte Täter das Fenster der Beifahrertür ein und zerkratzen Lack auf der rechten Fahrzeugseite. Der hierdurch verursachte Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, Hinweise auf die Täter unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.

3. Motorsäge entwendet,

Beselich, Obertiefenbach, Heckweg, Dienstag, 14.12.2021 14:00 Uhr bis Mittwoch, 15.12.2021, 15:00 Uhr,

(mh) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde durch Unbekannte eine Motorsäge aus einem Gartenhaus im Heckweg in Obertiefenbach entwendet. Die Täter verschafften sich Zugang, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben könnten, werden gebeten, sich telefonisch unter (06431) 9140-0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell