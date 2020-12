PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 01.12.2020

LimburgLimburg (ots)

1. Hochwertige Fahrzeuge gestohlen, Limburg, Dieselstraße, Samstag, 28.11.2020 bis Montag, 30.11.2020

(si)Zwischen Samstag und Montag haben Autodiebe in der Dieselstraße in Limburg auf dem Gelände eines dortigen Autohauses zugeschlagen. Die Unbekannten entwendeten von dem Parkplatz des Autohauses zwei Kia Stinger in den Farben blau-metallic sowie ceramic-silver. Zudem machten sich die Täter an den Kennzeichen, LM-AK 936, eines ebenfalls dort stehenden Vorführwagens zu schaffen und entwendeten auch diese. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. 59-Jähriger zwischen Fahrertür und Karosserie eingeklemmt, Hadamar-Niederhadamar, Pfortenstraße, Dienstag, 01.12.2020, 02.45 Uhr

(si)In der Nacht zum Dienstag wurde ein 59 Jahre alter Mann in der Pfortenstraße in Niederhadamar zwischen Fahrertür und Karosserie seines Fahrzeuges eingeklemmt und dabei verletzt. Der Mann war mit seinem BMW gegen 02.45 Uhr auf der Pfortenstraße unterwegs, als er witterungsbedingt eine leichte Steigung mit seinem Fahrzeug nicht befahren konnte. Als der Mann daraufhin ausstieg und versuchte sein Pkw vorwärtszuschieben, rollte der Pkw augenscheinlich zurück und klemmte den Mann dabei ein. Der 59-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

3. Skoda überschlägt sich, Landesstraße 3046, zwischen Dorchheim und Ellar, Montag, 30.11.2020, 19.00 Uhr

(si)Am frühen Montagabend hat sich auf der Landesstraße 3046 zwischen Dorchheim und Ellar ein Skoda überschlagen. Der 20 Jahre alte Skoda-Fahrer war mit seinem Pkw gegen 19.00 Uhr auf der Landesstraße in Fahrtrichtung Ellar unterwegs, als er auf der regennassen Fahrbahn in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei überschlug sich der Pkw, bevor das Fahrzeug schließlich auf einer Wiese zum Stillstand kam. Der 20 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der an dem Skoda entstandene Sachschaden wird auf mindestens 3.500 Euro geschätzt.

4. Opel kommt von Fahrbahn ab, Bundesstraße 456, zwischen Weilmünster und Grävenwiesbach, Montag, 30.11.2020, 12.45 Uhr

(si)Am Montagmittag ist auf der Bundesstraße 456 zwischen Weilmünster und Grävenwiesbach ein Opel Astra von der Fahrbahn abgekommen. Der 23 Jahre alte Astra-Fahrer war gegen 12.45 Uhr auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Grävenwiesbach unterwegs, als der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Pkw kam im Anschluss nach rechts von der Fahrbahn abkam und überschlug sich. Dabei wurde der Opel so erheblich beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Zudem musste der 23 Jahre alte Fahrer aufgrund seiner erlittenen Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

5. Verkehrsbehinderungen durch Schneefall, Kreis Limburg-Weilburg, Dienstag, 01.12.2020

(si)Pünktlich zum Beginn des Dezembers haben Schneefälle in weiten Teilen des Kreises Limburg-Weilburg für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Hiervon waren unter anderem die Bundesstraße 49 sowie die Landesstraße 3063 im Bereich von Runkel-Dehrn betroffen, wo sich Lkw festgefahren hatten. Zudem kam es aufgrund des Schneefalls auch auf einer Vielzahl von Straßen des Kreisgebietes in Richtung Westerwald zu Verkehrsbehinderungen.

