PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg, 01.05.2019

Limburg (ots)

1. Verkehrsunfallflucht 65549 Limburg, Oraniensteiner Weg Dienstag, 30.04.2019, zw. 05:00 und 14:30 Uhr

Im angegebenen Zeitraum war ein grauer VW Golf am Fahrbahnrand im Oraniensteiner Weg in Limburg geparkt. Dieser Pkw wurde durch ein anderes Fahrzeug am hinteren linken Radkasten beschädigt (Schaden ca. 500 Euro). Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Rollerdiebstahl 65549 Limburg, Dietkircher Weg Zw. Donnerstag, 18.04.2019 und Dienstag, 30.04.2019, 11:00 Uhr

Unbekannte entwendeten aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses einen silberfarbenen Motorroller der Marke REX RS 460 im Wert von 250 Euro. Der Roller war mittels Lenkradschloss gesichert. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Verkehrsunfallflucht B 49 Gem. Merenberg Dienstag, 30.04.2019 zw. 18:00 und 18:30 Uhr

Ein 33 - jähriger Fahrzeugführer aus Singen befuhr mit seinem Pkw die rechte Fahrspur der B 49 aus Richtung Wetzlar in Richtung Limburg. In Höhe Kilometer 0,8 scherte dann ein Pkw so dicht vor ihm ein, dass er erschrocken war und dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er stieß dann gegen die rechte Leitplanke. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 7500.- EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Weilburg (Tel.: 06471-93860) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Kommissar vom Dienst

PHK Neukirch

Telefon: (06431) 9140-0

E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell