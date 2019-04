PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressebericht der Polizeidirektion Limburg vom 28.04.2019

Limburg (ots)

Verkehrslage

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Niederbrechen

Am Samstag, 27.04.2019, kam es um 21.45 Uhr in Niederbrechen, In den Wallgärten , zu einem Verkehrsunfall. Ein 49 - jähriger Pkw- Fahrer aus Brechen parkte mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes rückwärts aus und stieß gegen einen hinter ihm parkenden Pkw. Dieser wurde beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Er konnte nach einem Hinweis ermittelt werden.

Kriminalitätslage Gemeinschädliche Sachbeschädigung durch Zündelei an einer Sitzgruppe im Außenbereich der Elbtalschule

In der Zeit zwischen Freitag, 26.04.2019, bis Samstag, 27.04.2019, 13.00 Uhr, wurde eine im Außenbereich vor der Elbtalschule befindliche Sitzgruppe durch mehrere Brandflecke beschädigt. Auf dem Tisch lagen ein angezündeter Pappdeckel und eine verschmorte Plastikflasche. Täterhinweise unter Tel.-Nr.:06471/93860 erbeten !

Sachbeschädigung an der Markthalle in Limburg

In der Zeit zwischen Freitag, 26.04.2019, 16.30 Uhr und Samstag, 27.04.2019, 12.00 Uhr wurden mehrere Schlösser der Markthalle in Limburg mutwillig beschädigt. Täterhinweise unter Tel.- Nr.:06431/91400 erbeten !

Diebstahl von Mokick in Hadamar

In der Zeit zwischen Freitag, 26.04.2019, 18.00 Uhr und Samstag, 27.04.2019, 11.30 Uhr, wurde in Hadamar in der Martin-Volck-Str. von Grundstück eines Einfamilienhauses ein Mokick, Yamaha, Farbe grau, entwendet. Auch hier sind Täterhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten !

