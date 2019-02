PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 20.02.2019

Limburg (ots)

1. Falsche Polizeibeamte am Telefon, Elz, 18.02.2019, 22:20 Uhr

(Mar)Am Montagabend versuchten unbekannte Täter eine Frau in Elz um ihr Hab und Gut zu bringen. Wie so oft gaben sich die Täter am Telefon als falsche Polizeibeamte aus und erzählten die bekannte Geschichte von Einbrüchen in der Umgebung. Bargeld, Schmuck und weitere Wertgegenstände müssten nun von der Polizei sichergestellt werden, da sie nicht mehr sicher seien. Da die Seniorin nicht auf die Fragen der Betrüger einging wurde das Gespräch durch die unbekannten Täter beendet. Es kam zu keiner Geldübergabe. Die Polizei empfiehlt immer wieder, insbesondere am Telefon, skeptisch zu sein, wenn sich fremde Personen melden. Vor allem sollten Seniorinnen und Senioren sich darüber im Klaren sein, dass das Vertrauen in staatliche Organisationen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft erheblich missbraucht wird. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und legen Sie im Zweifel einfach auf. Die Polizei wird sich niemals nach ihren Vermögenswerten am Telefon erkundigen oder ihr Vermögen vorsorglich sicherstellen.

2. Achtung, Enkeltrickbetrüger! Elbtal, 19.02.2019, 14:43 Uhr

(Mar)Am Dienstagnachmittag kam es in Elbtal zu einem betrügerischen Anruf bei einer Seniorin. Die Kriminellen gaben sich dabei als Enkel der Angerufenen aus und fragten nach Geld, um in einer finanziellen Notlage auszuhelfen. Erfreulicherweise erkannte die Seniorin die Masche und stellte dem Anrufer Rückfragen. Daraufhin wurde das Gespräch sofort beendet. Aufgrund der neuesten Fälle rät die Polizei zu erhöhter Vorsicht. Sollten sich Verwandte oder Bekannte melden, die Bargeld benötigen, ist eine Überprüfung der Angaben unbedingt erforderlich. Dazu können Familienangehörige, aber auch Nachbarn und Freunde, zu Rate gezogen werden. Die Täter versuchen immer wieder, Druck auf die Betroffenen auszuüben, um eine schnelle Auszahlung zu erwirken. In vielen Fällen erscheint dann ein Komplize des Täters an der Wohnungstür, um das Geld in Empfang zu nehmen. Solche unbekannten Personen sollten niemals in die Wohnung gelassen, geschweige denn Bargeld an sie ausgehändigt werden. Die Angerufenen sollten in Verdachtsfällen umgehend die Polizei benachrichtigen, da dies in den meisten Fällen die einzige Chance ist, die Täter festzunehmen. Umfangreiche Sicherheitstipps für Seniorinnen und Senioren hält die Polizei in der Broschüre "Der goldene Herbst" für Interessierte bereit (siehe auch www.polizei-beratung.de).

3. Fahrzeug überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt Weinbach, Landesstraße 3021, zwischen Weinbach und Elkerhausen 19.02.2019, 21:00 Uhr

(Mar)Am Dienstagabend kam ein Pkw auf der Landesstraße 3021, zwischen Weinbach und Elkerhausen, in einer lang gezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 53-jährige Fahrer wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein grauer Nissan Micra musste abgeschleppt werden. Ersten Informationen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache sind noch nicht abgeschlossen.

4. Geparktes Fahrzeug beschädigt - Unfallflucht Beselich, Hauptstraße 19.02.2019, 13:20 Uhr bis 18:00 Uhr

(Mar)In der Zeit von Dienstagmittag bis Dienstagabend wurde ein geparkter Pkw in Beselich in der Hauptstraße vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die 38- jährige Geschädigte parkte ihren blauen VW Passat ordnungsgemäß auf einem Parkplatz. Als sie am Abend zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie Beschädigungen an der hinteren Fahrerseite fest. Der Sachschaden beläuft sich ersten Ermittlungen zufolge auf eine Höhe von rund 1.000 Euro. Die Weilburger Polizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06471) 9386 - 0 zu melden.

