PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 19.02.2019

Limburg (ots)

1. Einbrecher scheitern an Terrassentür von Kindergarten, Waldbrunn-Fussingen, Ellarer Weg, Freitag, 15.02.2019, 15.30 Uhr bis Montag, 18.02.2019, 07.00 Uhr

(si)Im Laufe des Wochenendes scheiterten Einbrecher an der Terrassentür eines Kindergartens im Ellarer Weg in Fussingen. Die unbekannten Täter überwanden zunächst die Umzäunung des Dorfgemeinschaftshauses, in welchem Teile des Kindergartens untergebracht sich und machten sich im Anschluss an der Terrassentür zu schaffen. Nachdem es den Einbrecher nicht gelang, die Tür aufzuhebeln, ergriffen sie unerkannt die Flucht. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Haustür hält Einbrechern stand, Löhnberg, Schulstraße, Sonntag, 17.02.2019, 12.00 Uhr bis Montag, 18.02.2019, 11.00 Uhr

(si)Zwischen Sonntag und Montag hielt die Tür eines Einfamilienhauses in der Schulstraße in Löhnberg Einbrechern stand. Die unbekannten Täter näherten sich über einen seitlichen Hofzugang dem Gebäude und versuchten die Seitentür des Wohnhauses gewaltsam zu öffnen. Nachdem den Tätern dies nicht gelang, ergriffen sie unerkannt die Flucht. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Autoaufbrecher schlagen zu, Beselich-Obertiefenbach, Hauptstraße, Montag, 18.02.2019, 23.30 Uhr

(si)In der Nacht zum Dienstag haben Autoaufbrecher in der Hauptstraße in Obertiefenbach zugeschlagen. Ein Zeuge wurde durch die Alarmanlage eines der betroffenen Pkw, gegen 23.30 Uhr, auf den Einbruch aufmerksam und verständigte die Polizei. Die unbekannten Täter hatten sich auf bisher unbekannte Weise zu zwei auf einem dortigen Hof abgestellten Pkw, einen Ford Ranger und einen Citroen Berlingo, Zutritt verschafft und aus diesen unter anderem ein Tablett sowie Bargeld entwendet. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

4. Mehrere beteiligte Fahrzeuge bei Auffahrunfall, Weilburg, Frankfurter Straße, Montag, 18.02.2019, 16.15 Uhr

(si)Gleich vier Fahrzeuge waren am Montagnachmittag an einem Auffahrunfall auf der Frankfurter Straße in Weilburg beteiligt. Die 24 Jahre alte Fahrerin eines Ford Fiesta befuhr die Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Limburger Straße, als sie augenscheinlich im Bereich der Oberlahnbrücke einen vor ihr verkehrsbedingt anhaltenden Audi A 4 zu spät bemerkte und auf diesen auffuhr. Dabei wurde der Audi auf einen vor ihm stehenden Audi A 6 aufgeschoben. Im Anschluss bemerkte die 19 Jahre alte Fahrerin eines Kia augenscheinlich ebenfalls zu spät, dass es vor ihr zu einem Auffahrunfall gekommen war und stieß mit dem Ford Fiesta zusammen. Die 24 Jahre alte Fahrerin des Ford wurde bei dem Unfall verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der entstandene Sachschaden an den vier Fahrzeugen wird auf mindestens 13.000 Euro geschätzt.

5. Auffahrunfall auf Bundesstraße, Bundesstraße 49, zwischen Ahlbach und Dehrn, Dienstag, 19.02.2019, 07.30 Uhr

(si)Am Dienstagvormittag kam es auf der Bundesstraße 49 zwischen Ahlbach und Dehrn zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die 20-jährige Fahrerin eines VW Golf war gegen 07.30 Uhr auf der Bundesstraße in Fahrrichtung Limburg unterwegs, als ein vor ihm fahrender Audi A4 verkehrsbedingt langsamer wurde. Dies bemerkte die 20-Jährige augenscheinlich zu spät und fuhr auf den Audi auf, wobei der A 4 noch auf einen vor ihm fahrenden VW Polo aufgeschoben wurde. Sowohl die Fahrerin des Golf, als auch der 46 Jahre alte Audi-Fahrer und die 52 Jahre alte Fahrerin des VW wurden bei dem Unfall verletzt und mussten zur Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden. Zudem waren alle drei unfallbeteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell