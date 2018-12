POL-LM: Pressebericht der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 02.12.2018

Limburg (ots) - -Unfall mit Verletzen unter Alkoholeinfluss- Am Samstag um 15.00 Uhr geriet ein PKW zwischen Görgeshausen und Limburg-Staffel teilweise auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Aus diesem PKW wurde die 77-jährige Fahrerin leicht verletzt. Bei dem vermeintlichen Fahrer, einem 20-jährigen aus Limburg, und auch bei dem 39-jährigen Fahrzeughalter wurde Alkoholeinfluss festgestellt. Es steht zurzeit noch nicht gänzlich fest, wer von beiden zum Unfallzeitpunkt den PKW geführt hat. Bei beiden Personen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Es entstand ein Sachschaden von 12.500 Euro.

-Unfall mit alkoholisierter Fahrerin- In der Nacht vom Samstag zu Sonntag stieß eine 32-jährige Frau gegen ein geparktes Fahrzeug in Merenberg. Die Streife stellte fest, dass die Fahrerin ihren PKW unter Alkoholeinfluss führte; ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Nach einer Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheines wurde die Frau wieder entlassen. Es entstand ein Gesamtschaden von über 6.000 Euro.

-23-jähriger widersetzt sich der Polizei- Am Sonntagmorgen gegen 02.30 Uhr, wurde eine Streife zu einer Shisha-Bar nach Bad Camberg gerufen; dort wollten zwei Männer die Räumlichkeiten nach Aufforderung des Besitzers nicht verlassen. Nach Eintreffen der Polizei verhielt sich eine Person äußerst aggressiv gegenüber der Streife und musste gefesselt werden. Hierbei leistete der 23-jährige aus Idstein massiven Widerstand in Form von Tritten gegen die Beamten. Des Weiteren wurde bei ihm noch ein Messer aufgefunden. Nach erfolgter Blutentnahme konnte der Beschuldigte entlassen werden. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Mitführen eines verbotenen Messers eingeleitet.

-Polizeibeamte getreten und beleidigt- Am Sonntagmorgen gegen 05.15 Uhr wurde die Polizei zweimal in Limburg, In der Schwarzerde, vorstellig. Hier versuchte ein 35-jähriger aus Merenberg in eine Wohnung zu gelangen. Beim ersten Mal wurde ihm ein Platzverweis durch die Polizei erteilt; als er kurze Zeit wieder vor dem Haus erschien, wurde er durch die Beamten in Gewahrsam genommen. Hierbei widersetzte er sich durch Tritte gegen die beiden Beamten; diese wurde jedoch nicht verletzt. Auf hiesiger Polizeistation wurden die Beamten noch mehrfach von ihm beleidigt.

