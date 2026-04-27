PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: 22-Jährige aus Frankfurt vermisst

POL-HG: 22-Jährige aus Frankfurt vermisst
  • Bild-Infos
  • Download

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

22-Jährige aus Frankfurt vermisst,

Oberursel, Montag, 27.04.2026, 14.30 Uhr

(da)Seit Montagnachmittag wird die 22-jährige Feben Worku aus Frankfurt vermisst. Frau Worku war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens in einer medizinischen Einrichtung in Oberursel untergebracht. Sie verließ diese Einrichtung gegen 14.30 Uhr und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die Vermisste ist etwa 1,60 Meter groß, dunkelhäutig und hat schwarze, lockige, schulterlange Haare. Zuletzt trug sie eine weite, dunkelblaue Jeans, schwarze Springerstiefel, eine blau-weiß gestreifte Bluse, einen weißen Strickpullover und eine weite, dunkle Jacke. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zu ihrem Auffinden. Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Polizei in Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 oder jede andere Polizeistation entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren