PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Fahrräder aus Keller entwendet +++ Einbruch in Garage +++ Garagentür beschädigt und geflüchtet

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1.Einbruch in Kellerraum,

Bad Homburg, Ober-Eschbach, Am römischen Hof, Montag, 22.11.2021, 20:00 Uhr - Dienstag, 23.11.2021, 08:50 Uhr

(he)Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen drangen unbekannte Täter in Ober-Eschbach in den Keller eines Mehrfamilienhauses ein und entwendeten aus diesem drei Fahrräder im Wert von circa 8.000 Euro. Auf unbekannte Art und Weise gelangten die Täter zunächst in das Mehrfamilienhaus und begaben sich anschließend in den Keller. Dort wurden zwei Kellerverschläge gewaltsam geöffnet und aus einem drei Räder, zwei Rennräder sowie ein Mountainbike, entwendet. Aus dem zweiten Verschlag wurde augenscheinlich nichts entwendet. Den Tätern gelang unerkannt die Flucht. Die Polizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

2.E-Bike aus Garage entwendet,

Kronberg, Zeilstraße, Montag, 22.11.2021, 19:00 Uhr - Dienstag, 23.11.2021, 07:00 Uhr

(he)Gestern Morgen wurde der Polizei in Königstein mitgeteilt, dass es in der vorherigen Nacht in Kronberg zu einem Diebstahl aus einer Garage gekommen war. Unbekannte Täter hatten in der Zeilstraße ein E-Bike im Wert von circa 2.800 Euro entwendet. Das rote Damenrad der Marke Pegasus stand gesichert in der Garage. Zum Feststellungszeitpunkt wurde eine durchtrennte Sicherungskette aufgefunden. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei in Königstein hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 06174/9266-0 um Hinweise.

3.Garagentür bei Unfallflucht beschädigt, Oberursel, Weißkirchen, Am Gaßgang, Montag, 22.11.2021, 19:00 Uhr - Dienstag, 23.11.2021, 09:00 Uhr

(he)Zwischen Montag, 19:00 Uhr und gestern, 09:00 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug in Oberursel-Weißkirchen in der Straße "Am Gaßgang" ein Garagentor und verursachte einen Schaden von circa 1.000 Euro. Der Fahrer, bzw. die Fahrerin des Fahrzeuges wendete den ersten Erkenntnissen zufolge auf der Freifläche vor der Garage und stieß währenddessen gegen das Tor. Hierbei entstand ein sichtbarer Schaden. Anschließend fuhr die Fahrzeugführerin oder der Fahrzeugführer davon. Hinweise auf das Verursacherfahrzeug liegen bis dato nicht vor. Die Polizei in Oberursel bittet unter der Rufnummer 06171/6240-0 um Hinweise zu dem Geschehen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell