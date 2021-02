PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Senior wird plötzlich geschlagen +++ Autoteile gestohlen +++ Lkw gerät ins Rollen +++ Mildes Wetter lockt - Erhöhte Vorsicht im Verkehr +++ Einbruchschutzberatung am Telefon - Angebot auch samstags

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Polizei im Hochtaunuskreis wegen Wartungsarbeiten nur über Notruf 110 erreichbar Donnerstag, 04.03.2021

(he)Am Donnerstag, dem 04.03.2021 ist die Polizei im Hochtaunuskreis zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr für wenige Minuten lediglich über den Notruf 110 zu erreichen. Hintergrund sind Wartungsarbeiten, welche es notwendig machen, innerhalb dieser zwei Stunden die Telefonanlage einmalig für kurze Zeit vom Netz zu nehmen. Davon sind alle Polizeistationen des Kreises betroffen. Somit werden diese über die Amtsleitungen kurzzeitig nicht erreichbar sein. Sollten Sie zufällig zum Zeitpunkt der Abschaltung die örtlich zuständige Dienststelle anrufen, werden Sie einen entsprechenden Hinweis hören. Beenden Sie dann das Telefonat und wählen Sie bitte die 110. Für die Dauer des Ausfalls der Amtsleitung ist es möglich, den Notruf auch für niederschwellige Anliegen zu wählen. Grundsätzlich sollte dieser natürlich nur für Notrufe genutzt werden.

2. Wohnungseinbrecher entwenden Schmuck und Bargeld, Bad Homburg v. d. Höhe, Dornholzhausen, Ricarda-Huch-Straße, 25.02.2021, 15.00 Uhr bis 19.45 Uhr

(pa)In Bad Homburg Dornholzhausen machten Einbrecher im Verlauf des Donnerstags Beute. Die Täter nahmen die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ricarda-Huch-Straße ins Visier. Sie hebelten die Terrassentür auf, um in die Wohnung zu gelangen und diese anschließend nach Wertsachen zu durchsuchen. Mit Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von rund 5.000 Euro gelang es ihnen, den Tatort unerkannt wieder zu verlassen. Die Bad Homburger Kriminalpolizei erbittet Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0.

3. Unbekannter schlägt plötzlich zu,

Bad Homburg, Louisenstraße, 25.02.2021, gg. 15.00 Uhr (pa)In der Bad Homburger Louisenstraße wurde am Donnerstagnachmittag ein Senior von einem Unbekannten geschlagen. Der 71-Jährige befand sich gegen 15.00 Uhr zu Fuß und in Begleitung seiner Ehefrau in Höhe der Sparkassenfiliale, als plötzlich ein fremder Mann auf ihn zukam, dem Senior mit der Faust ins Gesicht schlug und schließlich noch dessen Sonnenbrille herunterriss und zertrat. Anschließend flüchtete der Schläger in Richtung Fußgängerzone. Beschrieben wird der Täter als etwa 45 Jahre alt. Er habe eine Halbglatze mit dünnem Haar gehabt und eine graue Jacke sowie eine blaue zerrissene Jeans getragen. Zudem habe der Mann einen verwirrten und verwahrlosten Eindruck gemacht. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

4. Teilediebe brechen Autos auf,

Bad Homburg v. d. Höhe, Seifgrundstraße / Reinerzer Weg / Brüningstraße, Nacht zum 26.02.2021

(pa)In Bad Homburg machten sich in der Nacht zum Freitag Teilediebe an mehreren geparkten Pkw zu schaffen. Im Bereich Reinerzer Weg und Seifgrundstraße traf es zwei BMWs, in der Brüningstraße geriet ein Mini Cooper ins Visier der Kriminellen. Die Täter öffneten die Fahrzeuge jeweils gewaltsam, um Bauteile aus dem Fahrzeuginneren auszubauen und zu entwenden. So wurden unter anderem zwei Lenkräder sowie ein Navigationssystem gestohlen. Der Wert der gestohlenen Autoteile beläuft sich auf über 5.000 Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

5. Erneut Katalysator gestohlen,

Oberursel, Mainstraße, 24.02.2021, 18.00 Uhr bis 25.02.2021, 07.40 Uhr

(pa)In Oberursel wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag der Katalysator eines Pkw gestohlen. Der Wagen - ein älterer Opel Astra war im Tatzeitraum in der Mainstraße geparkt, als Unbekannte den "Kat" des Fahrzeugs herausschnitten und damit die Flucht ergriffen. Derzeit werden immer wieder gleichgelagerte Fälle angezeigt. Häufig handelt es sich bei den betroffenen Fahrzeugen um ältere Fabrikate. Sollten Sie beobachten, dass Personen sich im öffentlichen Raum unter ein Auto legen und mit Werkzeug hantieren, seien Sie misstrauisch und verständigen Sie die Polizei. Zum genannten Fall bittet die Bad Homburger Kriminalpolizei Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

6. Jugendlicher bei Sturz mit Kleinkraftrad verletzt, Gemarkung Usingen Merzhausen, Waldweg parallel zur B275, 25.02.2021, gg. 17.15 Uhr

(pa)Am Donnerstagnachmittag verletzte sich ein 16-Jähriger bei einem Sturz mit seinem Kleinkraftrad bei Usingen Merzhausen. Der Jugendliche befuhr einen Waldweg parallel zur Bundesstraße 275 zwischen Merzhausen und der L 3025, als er aufgrund von Geäst auf dem Weg zu Fall kam. Dabei verletzte er sich leicht, weshalb er in ein Krankenhaus gebracht wurde. An seinem Kleinkraftrad entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

7. Lkw gerät ins Rollen - hoher Sachschaden, Wehrheim, Am Kappengraben, 25.02.2021, gg. 10.05 Uhr

(pa)In Wehrheim verursachte am Donnerstagmorgen ein ins Rollen geratener Lkw erhebliche Sachschäden. Der Fahrer des Fahrzeugs hatte den Lkw samt Anhänger in der Straße "Am Kappengraben" abgestellt und augenscheinlich nicht ausreichend gegen ein Wegrollen gesichert. So kam es, dass das Gespann ins Rollen geriet und die Straße herunterrollte. Es kam in der Folge zur Kollision mit mehreren am Straßenrand geparkten Pkw, einem Anhänger sowie einer Mauer. Der Gesamtschaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf über 37.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

8. Milde Temperaturen sorgen für Aktivitäten auf zwei Rädern - Polizei rät zur Vorsicht,

(pa)Derzeit locken die ungewöhnlich milden Temperaturen viele Leute nach draußen. Gerade Motorradfahrerinnen und -fahrer freuen sich, ihrem Hobby bereits Ende Februar nachgehen zu können. Aber auch viele Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer nutzen das schöne Wetter, um einen Ausflug mit dem Rad zu machen oder den Weg zur Arbeit damit zu bestreiten. Da mit der ungewöhnlichen Wettersituation jedoch auch Gefahren einhergehen, rät die Polizei allen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer zur Vorsicht.

Den Bikerinnen und Bikern wird dringend empfohlen, sich nicht bloß der Verlockung einer schnellen Tour hinzugeben. Beim Start nach dem "Winterschlaf" empfiehlt es sich, seine Maschine technisch genau in Augenschein zu nehmen bzw. nehmen zu lassen. Insbesondere der so wichtige Zustand der Bereifung wird bei vielen Kontrollen zu Saisonbeginn regelmäßig beanstandet. Stellen Sie sicher, dass Ihr Motorrad nicht nur optisch, sondern auch technisch gut in Schuss ist und - ganz wichtig - machen Sie sich nach der Winterpause mit Ihrem Bike wieder vertraut. Fahrern Sie nicht nur die Maschine, sondern auch sich selbst langsam wieder ein. So können Fahrfehler und damit verbundene Unfälle oder brenzlige Situationen verhindert werden.

Der Appell der Polizei richtet sich jedoch auch an die Autofahrerinnen und Fahrer. Nachdem bei winterlichen Temperaturen kaum ein Zweirad auf den Straßen zu sehen war, sollten Sie derzeit besonders aufmerksam sein. Sowohl Motorräder als auch Fahrräder werden deutlich leichter übersehen als beispielsweise Pkw. So kam es am vergangenen Wochenende im Hochtaunuskreis leider bereits zu einem schweren Motorradunfall, bei dem ein Wiesbadener Motorradfahrer verstarb. Gegenseitige Vor- und Rücksicht sind das A und O im Straßenverkehr. Wenn man gemeinsam aufeinander achtet, beispielsweise den Schulterblick konsequent vornimmt und im Zweifel eher einmal kurz wartet, als vor einem herannahenden Zweirad noch abzubiegen, können Unfälle verhindert werden. Jede und jeder ist aufgefordert, einen Beitrag zu leisten, um den Straßenverkehr für alle Teilnehmenden sicherer zu machen. Und dann kann man auch das schöne Wetter vollends genießen.

9. Telefonisches Beratungsangebot zum Thema Einbruchsschutz Zu Beginn der hellen Jahreszeit genießen viele Bürgerinnen und Bürger die ersten schönen Tage des Jahres und sind wieder vermehrt draußen unterwegs. Hierbei nutzen Einbrecher meist Gelegenheiten, wie ein gekipptes Fenster, unverschlossene Türen oder die offensichtliche Abwesenheit der Bewohner. Gerade in der Dämmerungszeit schlagen die Täter zu. In jeder Wohnung und jedem Ein- oder Mehrfamilienhaus gibt es Dinge, die Einbrecher gerne mitnehmen - am liebsten Bargeld, Schmuck, Kreditkarten und Unterhaltungselektronik. Dabei ist es so einfach, den Einbrechern das Leben schwer zu machen. Vor allem technische Sicherungen in Verbindung mit den richtigen Verhaltensweisen, wie z.B. das grundsätzliche Verschließen von Fenstern und Türen, tragen dazu bei, dass heute schon nahezu jeder zweite Einbruch im Versuchsstadium endet. Nutzen Sie hierfür das vorübergehend erweiterte telefonische Beratungsangebot.

An folgenden Tagen steht Ihnen Frau Polizeihauptkommissarin Nicole Meier von der (kriminalpolizeilichen) Beratungsstelle Hochtaunus außerhalb der Bürozeiten auch am Wochenende zum Thema Einbruchsschutz und auch für andere Fragen rund um das Thema Kriminalität zur Verfügung:

Samstag, 06. März von 09:00 Uhr - 13:00 Uhr

Samstag, 13. März von 09:00 Uhr - 13:00 Uhr

Informieren Sie sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 250, wie Sie es den Einbrechern und Trickdieben schwermachen können. Außerhalb dieser Servicezeiten ist ein Anrufbeantworter geschaltet.

10. Aktueller Blitzerreport für den Hochtaunuskreis, Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: Königstein, Bundesstraße 8, Höhe km 2,3

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

