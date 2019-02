POL-HG: Pressemitteilung der Polizei im Hochtaunuskreis

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Achtung Trickdiebe und Betrüger unterwegs, 25.02.2019 und 27.02.2019 Kronberg, Seulberg

(ho)Gestern wurden der Polizei im Hochtaunuskreis zwei Fälle bekannt, in denen ältere Menschen zum Opfer von Straftätern geworden sind. Den Angaben eines 74-jährigen Mannes zufolge wurde dieser am Montag in der Hainstraße in Kronberg von einem unbekannten Mann angesprochen der angab, mehrere Lederjacken zu besitzen, die er nicht auf eine Reise nach Amerika mitnehmen dürfe. Daher bot er dem Mann die Jacken zum Kauf an, der dem Anbieter schließlich 300 Euro für drei Lederjacken übergab. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um minderwertige Jacken und damit um einen klassischen Trickbetrug. In einem weiteren Fall wurde eine 84-jährige Frau in ihrer Wohnung in der Berliner Straße in Seulberg zum Opfer eines Trickdiebstahls. Ein Mann und eine Frau klingelten am Mittwochnachmittag an der Wohnung der Frau und gaben an, für einen Nachbarn eine Nachricht hinterlassen zu müssen. Auf die Frage nach einem Zettel und einem Stift, ließ die Geschädigte das diebische Duo in die Wohnung. Während die Beiden die Seniorin geschickt ablenkten, verschaffte sich vermutlich ein weiterer Täter Zugang zur Wohnung und entwendete rund 140 Euro Bargeld. Die Frau wurde als ca. 1,65 Meter groß, ca. 30 bis 35 Jahre alt, mit dunklen, langen Haaren beschrieben. Sie trug pinkfarbene Schuhe der Marke Puma, einen knielangen bunten Rock, einen weißen Schal und eine auffällige Goldkette. Ihr Komplize sei etwa 1,70 Meter groß, ca. 45 Jahre alt, habe eine Glatze und einen weiß-grauem Haarkranz sowie ein rundes Gesicht. Der Mann war mit einem hellblauen Hemd und einer Jeans bekleidet. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Einbrecher erbeuten Schmuckstücke, Stierstadt, Kransberg, Dornholzhausen, 26.02.2018 bis 27.02.2019

(ho)Im Verlauf der vergangenen beiden Tage wurden in Stierstadt, Kransberg und Dornholzhausen insgesamt vier Einbruchsdelikte registriert. In Stierstadt drangen in gleich zwei Fällen Einbrecher jeweils in ein Einfamilienhaus in der Taunusstraße ein. An beiden Objekten hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so in die Wohnräume. Ersten Ermittlungen zufolge wurden die Eindringlinge dort jedoch nicht fündig und flüchteten ohne Beute von den Tatorten. Einen Gesamtschaden in Höhe von rund 2.000 Euro registrierte die Polizei bei einem weiteren Einbruch in Kransberg. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich zunächst Zugang zum Grundstück des betroffenen Einfamilienhauses und hebelten auf der Gebäuderückseite die Terrassentür auf. Im Inneren durchwühlten die Täter das Mobiliar und flüchteten mit mehreren Schmuckstücken. Am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 09.00 Uhr und 20.45 Uhr, drangen Unbekannte in der Lindenallee in Dornholzhausen in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Die Einbrecher kletterten dort auf einen Balkon wo sie ein Fenster aufbrachen. Aus der Wohnung entwendeten die Täter ebenfalls mehrere Schmuckstücke und ein Laptop. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beträgt über 1.000 Euro. In allen Fällen ermittelt die Bad Homburger Kriminalpolizei und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06120) 120-0 entgegen.

3. Rollerdiebe in Bad Homburg, Bad Homburg, Am Schwesternhaus, Schleußnerstraße, 26.02.2019, 10:00 Uhr bis 27.02.2019, 12:15 Uhr

(alb)In Bad Homburg trieben in den vergangenen Tagen Rollerdiebe ihr Unwesen. Zwischen Dienstag, 16:00 Uhr, und Mittwoch, 12:15 Uhr gelang es unbekannten Tätern das Lenkradschloss eines Rollers in der Straße "Am Schwesternhaus" zu überwinden. Das Krad war allerdings zu diesem Zeitpunkt nicht fahrbereit, so dass die Langfinger das Gefährt auf einem nahegelegenen Parkplatz wieder abstellen mussten. Ebenso erfolglos erging es Dieben in dem Zeitraum von Dienstag, 10:00 Uhr, bis Mittwoch, 12:00 Uhr, bei dem Versuch einen Roller in der Schleußnerstraße zu entwenden. Auch hier gelang es, das Lenkradschloss zu überwinden. Jedoch scheiterten die Täter anschließend an der Wegfahrsperre und ließen das Kleinkraftrad nur wenige Meter entfernt an einer Bushaltestelle zurück. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Polizei in Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06172 / 120 - 0 entgegen.

4. Autos zerkratzt, Friedrichsdorf, Köpperner Straße, Oberursel, Dornbachstraße, 26.02.2019, 19:20 Uhr bis 27.02.2019, 12:00 Uhr

(alb)In der Nacht zu Mittwoch zerkratzten Unbekannte im Kreisgebiet zwei Pkw. In Friedrichsdorf beschädigten die Täter mit einem spitzen Gegenstand den Lack eines Mercedes. Der Schaden des in der Köpperner Straße geparkten Fahrzeuges wird auf eine Höhe von etwa 1.500 Euro geschätzt. Gleichsam zerkratzt wurde ein Renault in der Dornbachstraße in Oberursel. Hier konzentrierten sich unbekannte Täter auf die hintere Fahrzeugseite und erzeugten dadurch einen geschätzten Schaden in Höhe von ca. 1.200 Euro. In keinem der beiden Fälle liegen Täterhinweise vor. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 / 120 - 0 oder in Oberursel unter der Rufnummer 06171 / 6240 - 0 zu melden.

