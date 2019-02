POL-HG: Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 27.02.2019

1. Trickbetrüger ohne Erfolg

Kronberg im Taunus, Schönberger Straße, 26.02.2019, 10:45 Uhr bis 11:00 Uhr

(alb)Ein Trickbetrüger blieb am Dienstagvormittag in Kronberg ohne Erfolg. Gegen 10:45 Uhr stieg ein 71-jähriger Bürger aus Kronberg an der Haltestelle in der Schönberger Straße aus dem Bus aus, als ihn ein Unbekannter aus einem Fahrzeug heraus ansprach. Mit geschickter Gesprächsführung überzeugte er den 71-Jährigen davon, ein Bekannter der Familie zu sein und begleitete den Rentner daraufhin in dessen Wohnung. Nach nur wenigen Minuten gab der Betrüger vor, noch einen Termin zu haben und bot dem 71-Jährigen beim Verlassen der Wohnung eine Lederjacke zum Kauf an. Dieser lehnte jedoch vehement ab, woraufhin der Betrüger die Wohnung verließ. Der Täter wurde als ca. 50 Jahre alt und 170cm groß mit südeuropäischer Erscheinung beschrieben. Er habe eine kräftige Statur und kurze, braune Haare gehabt. Das Betrugskommissariat in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06172 / 120 - 0 entgegen.

2. Einbrecher nutzen gekipptes Fenster

Kronberg im Taunus, Parkstraße, 25.02.2019, 08:45 Uhr bis 26.02.2019, 22:10 Uhr

(alb)Unbekannte Täter entwendeten zwischen Montagfrüh und Dienstagabend Bargeld aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Kronberg. Hierzu hebelten sie ein gekipptes Fenster auf und durchwühlten anschließend die Räumlichkeiten der Wohnung in der Parkstraße. Mit insgesamt 500 Euro Bargeld flüchteten die Diebe letztendlich in unbekannte Richtung. Den Sachschaden am Fenster und in der Wohnung schätzen die Beamten auf mehrere Hundert Euro. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0 entgegen.

3. Badezimmerfenster hält stand

Oberursel, Kronberger Straße, 26.02.2019, 09:30 Uhr bis 21:45 Uhr

(alb)Im Laufe des Dienstages scheiterten Einbrecher bei einem Mehrfamilienhaus in Oberursel. Die unbekannten Täter schoben zunächst den Rollladen der Wohnung in der Kronberger Straße ein Stück weit nach oben und versuchten anschließend das Badezimmerfenster aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, flüchteten sie unerkannt, hinterließen jedoch einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06172 / 120- 0 zu melden.

4. Fahrzeug aufgebrochen

Weilrod, Parkplatz am Friedwald, 26.02.2019, 14:00 Uhr bis 15:45 Uhr

(ew)Ein auf dem Parkplatz am Friedwald abgestellter Mercedes wurde am gestrigen Dienstag von bislang unbekannten Tätern aufgebrochen und verschiedene Wertgegenstände daraus entwendet. Die Geschädigte stellte ihr Fahrzeug an der zuvor genannten Örtlichkeit um 14:00 Uhr ab und kehrte gegen 15:45 Uhr zu diesem zurück. Hier bemerkte sie, dass die hintere Scheibe auf der Beifahrerseite des Fahrzeugs eingeschlagen wurde und Gegenstände fehlten. Neben Bargeld wurden verschiedene Dokumente, Bankkarten und ein Handy gestohlen. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Bezüglich des Falles hat die "AG PKW" der Kriminalpolizei in Bad Homburg die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter folgender Rufnummer 06172/120-0.

5. Versuchter Rollerdiebstahl

Friedrichsdorf, Im Dammwald, 26.02.2019, 20:55 Uhr

(alb)Ein Zeuge bemerkte am Dienstagabend in Friedrichsdorf drei Unbekannte, die sich an einem Roller zu schaffen machten. Nach ersten Erkenntnissen gelang es den drei Langfingern in der Straße "Im Dammwald" das Lenkradschloss des Zweirads zu überwinden, sie scheiterten danach jedoch an der elektronischen Wegfahrsicherung. Das Trio ließ den Roller nur wenige Meter entfernt auf der Straße liegen und flüchtete in Richtung Wilhelmstraße. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf eine Höhe von etwa 500 Euro. Der Zeuge beschrieb die Unbekannten als jugendlich und dunkel gekleidet. Einer der Dreien habe eine schwarze Basecap getragen. Die Polizei in Bad Homburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06172 / 120- 0 entgegen.

6. Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Oberursel, Eppsteiner Straße, 26.02.2019, 07:30 Uhr

(alb)Am Dienstag wurde ein 45-jähriger Fahrradfahrer Opfer einer Unachtsamkeit. Gegen 07:30 Uhr befuhr eine 49-jährige Hondafahrerin, aus Richtung Marktplatz kommend, die Eppsteiner Straße und übersah beim Einfahren in einen Kreisel den vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß und infolgedessen erlitt der Fahrradfahrer leichte Verletzungen, die eine ambulante Behandlung im Krankenhaus notwendig machten. Der Gesamtschaden an Pkw und Fahrrad wird auf ca. 1.600 Euro geschätzt.

7. Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Oberursel, Hinter der Krebsmühle, 27.02.2019, 02:00 Uhr

(alb)In der Nacht zu Mittwoch ereignete sich ein Verkehrsunfall in Oberursel, der einen Einsatz der Polizei und der Feuerwehr unentbehrlich machte. In Folge eines Wendemanövers in der Straße "Hinter der Krebsmühle" beschädigte ein 69-jähriger Lkw-Fahrer zwei geparkte Pkw, einen Zaun und einen Baum. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der Lkw bei dem Unfall den Tank aufgerissen, so dass ca. 350 Liter Diesel ausliefen. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit und musste schließlich abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf eine Höhe von ca. 8.000 Euro geschätzt.

