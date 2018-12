POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 9.12.2018

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Polizeistation Bad Homburg

Verkehrsunfälle Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Unfallort: 61350 Bad Homburg, Saalburgstraße/Saalburgchaussee (B456) Unfallzeit: Freitag, 7.12.18, 15:00 Uhr Eine 35-jährige PKW Führerin befuhr die Saalburgstraße in Richtung "PPR-Kreuzung" und beabsichtigte nach rechts, auf die B 456 in Fahrtrichtung Usingen, einzubiegen. Verkehrsbedingt musste sie ihren PKW bis zum Stillstand abbremsen. Im PKW saß eine 61-jährige Mitfahrerin. Ein 33-jähriger PKW Fahrer fuhr hinter der Frau in gleiche Richtung, erkannte die Situation aber zu spät und fuhr auf den haltenden Wagen auf. Bei dem Unfall wurden beide Frauen leicht verletzt. Sachschaden: ca. 4.000 EUR

Verkehrsunfall unter Alkohol und mit hohem Sachschaden Unfallort: 61352 Bad Homburg, Kreuzungsbereich Zeppelinstraße/Siemensstraße Unfallzeit: Samstag, 8.12.18, 04:25 Uhr Ein 45-jährige PKW Fahrer bog aus Richtung "Kronenhof" kommend, in die Zeppelinstraße Straße Richtung Oberstedten ab. Dabei übersah er eine Verkehrsinsel, fuhr auf diese und beschädigte den Mast einer darauf stehenden Ampel. Zudem wurde der PKW wurde erheblich beschädigt. Unter anderem trat eine große Menge von Betriebsstoffen aus. Der Mann stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Die Zeppelinstraße musste für die von der Feuerwehr durchgeführten Reinigungsarbeiten kurzzeitig voll gesperrt werden. Der PKW Fahrer wurde nicht verletzt. Sachschaden: ca. 25.000EUR

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person 61352 Bad Homburg, L 3205 Ostring/Massenheimer Weg Unfallzeit: Samstag, 8.12.18, 10:58 Uhr Eine 42-jährige PKW Fahrerin befuhr den Ostring aus Richtung Bad Homburg kommend, in Richtung Friedrichsdorf. Ein 55-jähriger PKW Fahrer befuhr den Ostring in entgegengesetzter Richtung. Nach Zeugenangaben bog die Frau im Einmündungsbereich Ostring/Massenheimer Weg, bei Gelb nach links in den Massenheimer Weg ein. Hier stieß sie gegen das Heck des urspünglich entgegenkommenden und jetzt ebenfalls in den Massenheimer Weg einbiegenden PKW des 55-Jährigen. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sachschaden: ca. 7.000EUR

Verkehrsunfallflucht Unfallort: 61381 F.-Dorf, OT. Burgholzhausen, L 3057 Unfallzeit: Samstag, 8.12.18, 18:15 Uhr Ein 50-jähriger PKW Fahrer befuhr die L3057 aus Richtung Petterweil kommend, in Richtung Burgholzhausen. Etwa 100 Meter nach der Ausfahrt Richtung Rodheim, touchierte ein entgegenkommender PKW im Vorbeifahren den Außenspiegel der Fahrerseite am PKW des 50-Jährigen und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Ermittlungen zu dem Unfallfahrzeug, einem dunklen Geländewagen, dauern an. Sachschaden: ca. 500EUR

Strafanzeigen Wechselseitige Körperverletzung Tatort: 61348 Bad Homburg, Louisenstraße Tatzeit: Samstag, 8.12.18, zwischen 04:30 Uhr Eine 22-jährige Frau und ein 20-jähriger Mann waren unabhängig voneinander Besucher eines Tanzlokals. Im Laufe des Abends kam es zwischen Beiden mehrfach zu verbalen Streitigkeiten, welche vor dem Lokal in wechselseitig begangene Schläge und Tritte ausartete. Dabei wurde die Frau leicht, der Mann nicht verletzt. Eine erst dann hinzugerufene Streife konnte die leicht alkoholisierten Personen trennen.

Polizeistation Oberursel Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus Oberursel, Mittelweg Dienstag, 04.12.18, 20 Uhr - Freitag, 07.12.18, 08:30 Uhr Bisher unbekannte Täter betraten das Grundstück und versuchten ein Fenster der Kellertür heraus zu hebeln. Dies misslang aber und die Täter mussten wieder unverrichteter Dinge abziehen. An der Kellertür entstand Sachschaden von ca. 600.-EUR.

Einbruch in Einfamilienhaus Oberursel, Im Wingert Freitag, 07.12.18, 18 - 21:15 Uhr Ein bisher unbekannter Täter hebelte die Terrassentür des Einfamilienhauses auf und betrat das Gebäude. Der unbekannte Täter erbeutete Wertgegenstände. An der Terrassentür entstand Sachschaden von ca. 600.-EUR.

Trickdiebstahl, falsche "Süwag" Mitarbeiter Steinbach, Niederhöchstädter Straße Freitag, 07.12.18, 11:50 Uhr Ein bislang unbekannter Täter gab sich als Mitarbeiter der Elektrofirma "SÜWAG" aus und wolle bei der Geschädigten den Strom ablesen. Als der erste Täter in der Wohnung war, kam ein zweiter Täter hinzu. Der zweite Täter lenkte die Geschädigte ab und der erste Täter entwendete Bargeld und Wertgegenstände aus der Wohnung. Die Geschädigte kann die Täter wie folgt beschreiben 1.Täter: männlich, ca. 25 Jahre alt, schlank, dunkle Haare, er sprach fließend Deutsch, er trug einen dunklen Parka und eine dunkle Hose 2.Täter: männlich, ca. 30-40 Jahre alt, kräftig, er sprach fließend Deutsch, er trug ebenfalls einen dunkeln Parka und eine dunkle Hose

Täterhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172 / 120-0.

Trickdiebstahl, falsche "Telekom" Mitarbeiter Oberursel, Fuchstanzstraße Freitag, 07.12.18, 12:00 Uhr Zwei bislang unbekannte Täter gaben sich als Mitarbeiter der "Telekom" aus und wollten bei den Geschädigten Leitungen überprüfen. Das geschädigte Ehepaar wurde abgelenkt und die Täter entwendeten Wertgegenstände. Die Geschädigten kann die Täter wie folgt beschreiben Beide Täter: männlich, schlank, mittel-/osteuropäisch, sprachen Deutsch mit Akzent, dunkle Kleidung, Telekom Schild um den Hals, Alter ca. 35-45 Jahre, dunkle kurze Haare

Verkehrsunfälle: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person Oberursel, Zimmersmühlenweg / Oberurseler Straße Freitag, 07.12.2018, 09:55 Uhr Eine 75-jährige Fahrradfahrerin aus Oberursel wollte an der Kreuzung nach links in den Zimmersmühlenweg abbiegen und wurde von einer 48-jährigen VW Golf Fahrerin aus Bad Homburg, welche vom Zimmersmühlenweg nach links in die Oberurseler Straße abbiegen wollte, mit dem Fahrzeug erfasst. Die Fahrradfahrerin wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrrad entstand Sachschaden von ca. 500.-EUR.

Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht Oberursel, Parkplatz "An der Bleiche" Freitag, 07.12.18, 10 Uhr - 12:20 Uhr Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte auf dem Parkplatz "Bleiche" einen abgestellten Citroen einer 59-jährigen Frau aus Oberursel. Danach entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Es entstand Sachschaden von ca. 2500.-EUR.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden TZ: Sonntag, den 02.12.2018, 15:00 Uhr bis Samstag, den 08.12.2018, 16:25 Uhr TO: 61440 Oberursel, Herzbergstraße Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer/-in beschädigte mit seinem/ihrem Fahrzeug den schwarzen Opel Corsa der geschädigten Oberurslerin. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich bei der Geschädigten selbst oder hiesiger Polizeidienststelle zu melden. Insgesamt entstand ein Sachschaden i.H.v. schätzungsweise 1.500,00EUR. Die Polizei Oberursel nimmt sachdienliche Hinweise hinsichtlich des geflüchteten Verkehrsteilnehmers unter der Tel. 06171 - 62400 entgegen.

Verkehrsunfall mit Sachschaden TZ: Sonntag, den 09.12.2018, 06:55 Uhr TO: 61440 Oberursel, Adenauerallee / Nassauer Straße Die 48-jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem Pkw die Nassauer Straße in Oberursel und beabsichtigte nach links auf die Adenauerallee in Richtung Frankfurter Landstraße einzubiegen. Hierbei übersah sie die mit ihrem Pkw von rechts anfahrende vorfahrtsberechtigte Geschädigte. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden i.H.v. schätzungsweise 3.000,00EUR.

Polizeistation Königstein Verkehrsunfall mit Sachschaden 61479 Glashütten, Dornsweg 1 Freitag, den 07.12.2018, 10:15 Uhr Ein 83-jähriger PKW-Fahrer fuhr auf einem Supermarktparkplatz beim Ausparken gegen einen geparkten PKW und beschädigte diesen. Es entstand Sachschaden an beiden PKW. Sachschaden: ca. 3.000 Euro

Verkehrsunfall mit Sachschaden und 1 leichtverletzten Person 61462 Königstein, B 455 Freitag, den 07.12.2018, 17:45 Uhr 3 PKW befuhren hintereinander die B 455 vom Opel-Zoo kommend in Fahrtrichtung Königsteiner Verkehrskreisel. Der Verkehr kam aufgrund von Rückstau vor dem Kreisel zum Stillstand. Ein 41- jähriger PKW-Fahrer bemerkte dies zu spät, fuhr auf den vorderen PKW auf und schob diesen auf einen weiteren PKW. Es entstand Sachschaden. Ein Mitfahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt und vorsorglich durch eine herbeigerufene RTW-Besatzung versorgt. Sachschaden: ca. 15.500 Euro

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden 61462 Königstein, Ölmühlweg Freitag, den 07.12.2018, 07:00 Uhr Eine PKW-Fahrerin parkte ihren PKW (weißer VW Touran) ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand des Ölmühlweges. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte vermutlich beim Vorbeifahren den linken Seitenspiegel und beschädigte diesen. Es entstand Sachschaden. Sachschaden: ca. 500 Euro

Polizeistation Usingen Keine presserelevanten Beiträge

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06172) 120-0

E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell