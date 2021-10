Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Herkunft der 16 Gemälde im Schließfach geklärt

Rostock-Warnemünde (ots)

Wie die Bundespolizeiinspektion Rostock am heutigen Montag, den 11. Oktober mit Pressemitteilung veröffentlicht, wurden in einem Schließfach am Bahnhof Warnemünde 16 Gemälde aufgefunden.

Wie die Ermittlungen nunmehr ergaben, handelt es sich bei den aufgefundenen Bildern um lithografische Drucke.

Diese wurden von einem schwerbehinderten Mann, der sich auf dem Weg nach Schwerin befand und viel Gepäck mit sich führte, in dem besagten Schließfach untergebracht hatte.

Die Gemälde wurden der Deutsche Bahn übergeben und der Eigentümer kann sich diese dort abholen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell