Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Exhibitionist festgenommen

Laage/Rostock (ots)

Eine mehr als unangenehme Situation mussten am vergangenen Sonntag, den 31.05. zwei junge Frauen im Alter von 18 und 19 Jahren in der S-Bahn von Laage nach Rostock ertragen. Nach dem planmäßigen Halt in Kronskamp stieg eine männliche Person in die S-Bahn und setzte sich unmittelbar gegenüber den beiden Frauen. Nach Abfahrt der Bahn öffnete dieser seine Hose und manipulierte an seinem entblößten Glied. Hierbei filmte er die Situation mit seinem Handy. Einer der Geschädigten gelang es vom Beschuldigten ein Foto zu machen. Am Hauptbahnhof Rostock wandten sich die Frauen an eine Streife der Bundespolizei und zeigten den Beamten das gefertigte Foto. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung führte zum Erfolg. Der Täter konnte in einem abfahrtbereiten IC am Bahnsteig 3 gestellt und festgenommen werden. Durch den Beschuldigten wurde sein Handy freiwillig herausgeben, aber das besagte Video wurde offensichtlich schon gelöscht. Unabhängig hiervon gab der Beschuldigte gegenüber den Beamten die Tat zu.

