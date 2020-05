Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Ohne Führerschein und mit Haftbefehl gesucht

Rostock (ots)

Etwas über 2.000,- Euro und eine Geldstrafe in Höhe von 400,-Euro mussten am gestrigen Sonntag, den 03. Mai 2020 zwei Männer zahlen, um ihre Reise fortsetzen zu können.

Bei der Kontrolle eines aus Dänemark kommenden Kleintransporters stellten die Bundespolizisten die beiden Männer fest. Zunächst wurde der polnische Fahrer aufgefordert sich auszuweisen. Hierbei wurde er u. a. auch aufgefordert seinen Führerschein auszuhändigen. Dieser Aufforderung konnte er nicht nachkommen. Schnell ließ sich auch herausfinden, warum er dies nicht konnte. Eine Nachfrage bei den polnischen Behörden ergab, dass ihm seit August 2015 die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zur Sicherstellung des Strafverfahrens wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 4.000,- dänischen Kronen (ca. 530,- Euro) erhoben. Doch damit nicht genug. Es kamen nochmals 400,- Euro hinzu, da gegen den Polen von der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg ein Haftbefehl aus dem Jahr 2018 wegen des vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorlag. Mit Zahlung der geforderten Geldstrafe konnte er eine 20-tägige Haft abwenden. Aber auch sein deutscher Beifahrer musste tief in die Tasche greifen. Da sein polnischer Kollege keinen Führerschein besaß, wollte dieser die Fahrt fortsetzen. Hierfür legte er den Bundespolizisten einen moldawischen Führerschein vor. Eine Überprüfung des Dokuments ergab jedoch, dass es sich hierbei offensichtlich um eine Totalfälschung handelte. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung eingeleitet. Recherchen ergaben, dass der Mann bereits zurückliegend wegen Urkundenfälschung zur Anzeige gebracht und ihm die deutsche Fahrerlaubnis entzogen wurde. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft zur Sicherung des Strafverfahrens sowie wegen des wiederholten Verstoßes eine Sicherheitsleistung in Höhe von 11.500,- dänischen Kronen (ca. 1.500,- Euro) angeordnet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Rostock

Kopernikusstr. 1b

18057 Rostock

Pressesprecher

Frank Schmoll

Telefon: 0381 / 2083 103

E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de

Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.





Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell