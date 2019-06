Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Frau während Hilfeleistung bestohlen

Rostock und Schwerin (ots)

Am 02.06.2019 erschien eine 72-jährige Frau auf dem Bundespolizeirevier Schwerin und zeigte den Diebstahl ihres Handys an. Sie war mit dem Regionalexpress 4316 auf der Strecke Rostock - Hamburg unterwegs als sie bemerkte, dass in einem Reisezugwagen der Notausstieg stark beschädigt war. Hierüber informierte sie den Zugbegleiter, der aus Sicherheitsgründen die Evakuierung der Reisenden aus diesem Reisezugwagen veranlasste. Die 72-Jährige bot hierfür ihre Hilfe an und unterstützte den Zugbegleiter bei der Maßnahme. Während dieser Zeit ließ sie ihr Handy auf dem Sitzplatz liegen. Als sie wieder zu diesem zurückkam, befand sich das Handy nicht mehr dort. Auch eine anschließende Absuche des Reisezugwagen sowie Nachfragen beim Fundbüro der Deutschen Bahn verliefen ergebnislos. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls gegen den oder die unbekannten Täter aufgenommen.

In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizei alle Nutzer der Bahn: "Lassen Sie niemals ihr Gepäck oder Wertgegenstände unbeaufsichtigt am Bahnhof oder in den Zügen und achten Sie darauf, dass Ihre Taschen und Ihre Gepäckstücke verschlossen sind."

