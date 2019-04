Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Ex-Freund rastet aus

Rostock (ots)

Eine offensichtliche Eifersüchtelei eskalierte gestern Abend gegen 23:00 Uhr am Rostocker Hauptbahnhof.

Vorausgegangen waren Beleidigungen und eine Körperverletzung zum Nachteil einer 17-Jährigen. Diese war am S-Bahnhaltepunkt Parkstraße zusammen mit drei Begleitern in die S-Bahn gestiegen. Hier trafen sie auf eine Gruppe gleichaltriger, in der sich auch der Ex-Freund der oben Erwähnten befand. Sofort soll dieser sie beleidigt und bespuckt haben. Nachdem beide Gruppen am Hauptbahnhof Rostock die S-Bahn verließen und sich getrennt zum Ausgang begeben wollten, griff der Beschuldigte unvermittelt den 19-jährigen Begleiter seiner Ex-Freundin an. Hierbei schlug er dem Begleiter mit der Faust ins Gesicht und anschließend mit einer Bierflasche auf den Kopf, die dabei zu Bruch ging. An der Nordseite des Hauptbahnhofes wandten sich der Geschädigte sowie die Zeugen an dort befindliche Polizeibeamte. Hier erfolgte eine Erstversorgung der Platzwunde am Kopf sowie die Befragung der Zeugen durch die Beamten. Auf die Hinzuziehung eines Rettungswagens verzichtete der Geschädigte. Nach der Erstversorgung begab sich der Geschädigte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Anhand den Aussagen der Zeugen, konnten alle Angaben zum Täter erlangt werden. Dieser wird sich nun einem durch die Bundespolizei eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und einer gefährlichen Körperverletzung verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Rostock

Kopernikusstr. 1b

18057 Rostock

Pressesprecher

Frank Schmoll

Telefon: 0381 / 2083 103

E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de

Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.





Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell