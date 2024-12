Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Altholzkrug - Bundespolizei schnappt international gesuchten Dieb

Altholzkrug (ots)

Er war als Beifahrer in einem polnischen Mazda Richtung Dänemark unterwegs. Auf dem Rastplatz Altholzkrug klickten die Handschellen, weil der Mann mit einem europäischen Haftbefehl aus Polen gesucht wurde.

Samstagnachmittag gegen 15.00 Uhr kontrollierte eine Streife der Flensburger Bundespolizei einen polnischen Mazda auf der BAB 7 Fahrtrichtung Norden auf dem Rastplatz Altholzkrug. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien kam für den 36-jährigen Beifahrer ein Treffer heraus. Polen suchte den Mann mit europäischem Haftbefehl, weil dieser bereits 2020 Einbrüche begangen und mehrfach Polizisten angegangen hatte.

Jetzt wurde der Pole verhaftet und nach Vorführung vor einem Haftrichter in die JVA eingeliefert. Derzeit prüft die Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig, ob die Voraussetzungen für die Auslieferung nach Polen vorliegen.

In der zurückliegenden Woche hatte die Bundespolizei bereits zwei weitere Haftbefehle vollstreckt. Ein 28-jähriger Mann wurde nach der Einreise aus Dänemark in Tarp gestoppt und beglich eine geforderte Geldstrafe in Höhe von 3800,- Euro wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort in Tateinheit mit Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Trunkenheit im Verkehr. So entging er einer 50 tägigen Haftstrafe. Ein 32-jähriger Mann vom Flensburger Bahnhof hatte laut Haftbefehl noch 2200,- Euro wegen Trunkenheit im Verkehr zu bezahlen. Da er dies nicht konnte, wurde er für 75 Tage in die JVA eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell