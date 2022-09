Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Harrislee/FL - Bundespolizei verhaftet zweifach gesuchten Mann und gesuchte Frau

Harrislee/Flensburg (ots)

Gestern Nachmittag wurde der Bundespolizei in Harrislee ein junger Mann von der dänischen Polizei übergeben. Dieser war ausweislos; jedoch konnten die Beamten nach erkennungsdienstlicher Behandlung feststellen, dass der 25-jährige Nigerianer mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Die Staatsanwaltschaft suchte ihn wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und dem Aufenthaltsgesetz. Der Mann wurde verhaftet und ihm die Gelegenheit gegeben, die Gesamtgeldstrafe in Höhe von mehr als 1800,- Euro zu begleichen. Da er die Geldmittel nicht aufbringen konnte wurde er in die JVA eingeliefert und verbringt dort die nächsten 102 Tage.

Nur 90 Minuten später wurde bei der Kontrolle des Einreisezuges aus Dänemark eine junge Frau im Flensburger Bahnhof kontrolliert. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellten Bundespolizisten fest, dass die 25-jährige Rumänin mit Haftbefehl (Beleidigung) gesucht wurde. Auch sie wurde verhaftet und mit zur Dienststelle genommen. Da sie die Geldstrafe in Höhe von 681,- Euro nicht bezahlen konnte, wurde auch sie in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

