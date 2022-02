Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Niebüll - Verwirrte und alkoholisierte Frau will Bundespolizisten bespucken

Niebüll (ots)

Samstagnachmittag fiel einer Streife der Bundespolizei am Bahnhof Niebüll eine Frau auf, die schimpfenderweise und aufgebracht herumlief. Die Beamten sprachen die Frau an und ermittelten, dass sie sich über einen Maskenverweigerer im Zug von Westerland aufgeregt hatte. Die Beamten versuchten die 60-Jährige zu beruhigen und konnten den angeblichen Maskenverweigerer auch feststellen. Dieser zeigte den Bundespolizisten sein Attest, in dem er von der Tragepflicht befreit war.

Das war der Frau offensichtlich egal, so dass sie plötzlich ihre Maske abnahm um die Beamten zu bespucken. Dieses misslang jedoch und es wurde aufgrund ihres erregten Zustands der sozialpsychologische Dienst kontaktiert.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 2,13. Die Frau wurde mit einem Krankentransportwagen in eine Fachklinik eingeliefert.

Auch muss sie mit Strafverfahren wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell