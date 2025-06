POL-DO: Verdacht der Brandstiftung an einer Gartenlaube in Mengede - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Wie berichtet kam es unter Gästen einer Hochzeitsfeier in Dortmund-Barop zu einer Schlägerei: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6051299 In der Ursprungsmeldung fehlt das Datum. Der Einsatz war am Freitag (06.06.) um 19:40 Uhr. Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an: Polizei Dortmund Tobias Nico Boccarius Telefon: 0231/132-1024 ...

