POL-DO: Fahndungsrücknahme: Vermisste Dortmunderin wieder zurück

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0917 Unbekannte bohrten im September 2024 vier Löcher in eine 100 Jahre alte Esche am Flemerskamp in Dortmund (Höhe Wickeder Straße 282) und füllten darin die Chemikalie Glyphosat ein. Nach Rücksprache mit dem Umweltamt der Stadt Dortmund geht die Kriminalpolizei davon aus, dass die ...

mehr